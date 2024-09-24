عودة أجواء الدولة العثمانية من جديد.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس Kuruluş Osman وماهي القنوات الناقله له

يترقب الكثير من عشاق الدراما التاريخية موعد عرض مسلسل عثمان الجزء السادس بعد الكشف عن الإعلان الترويجي لأولى حلقاته، حيث تم التنويه أنه من الممكن عرض أول حلقة من المسلسل في يوم 2 أكتوبر المقبل وذلك من خلال قناة ATV التركية، التي تتعاقد مع المسلسل، أو على قناة الفجر الجزائرية، ومن المعروف أن أحداث هذا الموسم ستتمحور حول محاولات المؤسس عثمان في السيطرة على بورصة، وذلك بعد انتهاء الموسم الخامس وهو يسيطر على قلعة ميكجة، وفي هذا المقال سنقدم لكم بعض التفاصيل البسيطة عن مسلسل عثمان الجزء السادس، مع عرض ترددات القنوات الناقلة له.

مسلسل عثمان الجزء السادس

كما ذكرنا سابقًا ففي نهاية الموسم الخامس استطاع المؤسس عثمان السيطرة على قلعة ميكجة، لذا سيحاول عثمان في الموسم السادس السيطرة على الدولة العثمانية وخصوصًا بورصة التي تعتبر هي أول مكان بدء به عثمان في تحقيق حلمه في بناء الدولة، كما من المتوقع أن يشهد هذا الموسم الكثير من المعارك والمواجهات، كما تم التصريح أنه تم التعاقد مع ممثلين جدد بعد اعتذار بعض الممثلين بالمواسم السابقة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل عثمان الجزء السادس

سيتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على قناتي الفجر الجزائرية و ATV التركية، وفي السطور التالية سنعرض ترددات كل منهم.

تردد قناة ATV التركية

لتتمكن من مشاهدة حلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على قناة ATV التركية أولاً بأول، يجب عليك استخدام التردد التالي:

التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز 10796 أفقي 5/6 27500

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكن مشاهدة إعادة الحلقات على قناة الفجر الجزائرية من خلال الجدول

التالي:

التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز 12034 أفقي 3/4 27500