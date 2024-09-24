يالــولــو في نــونــو 🥳 اضبط الآنــ تردد قناة وناسة على الأقمار نايل سات وعرب سات واسمع أجمل أغاني لولو الشطورة

خلال هذه الفترة، يتم تحديث الكثير من القنوات من بينها قناة وناسة بيبي 2024 وذلك من بين العديد من التحديثات المستمرة على القناة لجودة الصوت والصورة والمحتوى، والآن يسعى الكثير من الأطفال وذويهم لمعرفة التردد الجديد حيث يتعلق بها الكثير من الأطفال، تقدم القناة مجموعة شيقه وممتعة من أجمل الفقرات والبرامج والأغاني المميزة بشخصيات جميلة وجذابة، يمكنكم من خلال الفقرات التالية التعرف على التردد الجديد على جميع الأقمار الصناعية .

تردد قناة وناسة بيبي

أعلنت إدارة قناة وناسة بيبي عن التردد الجديد الخاص بالقناة بعد التحديث والتعديل لإرضاء مشاهدي القناة وتقديم لأطفالنا اجمل الاغاني يمكنكم الان استقبال قناه وناسة بيبي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

بينما يمكنك استقبال التردد الجديد على عرب سات التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: رأسي.

ماذا تقدم قناة وناسة

تعد قناة وناسة قناة طفولية تقدم محتوى غنائي يتخلله الكثير من النصائح والعملية التعليمية، حيث يوجد الكثير من الأغاني التي تعلم الأطفال الألوان والأرقام والحروف بشكل ممتع، وذلك من خلال مجموعه من الشخصيات وأشهرها شخصيه لولو وأسرتها يتم سرد قصة على هيئة أغنية توصل للطفل مجموعة من النصائح والقيم، كما تقدم القناة أيضاً الكثير من البرامج والأفلام الكرتونية الهادفة، من بين أغاني قناة وناسة اغنية سيسي وشيشي، كما تقدم أيضا اغنية وقت الطعام، وأغنية حبيب البابا، وأغنية لا تفتح الباب التي تحمل الكثير من التنبيهات والنصائح.

طريقة ضبط قناة وناسة

يمكن استقبال تردد قناة وناسة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الاعدادات الخاصة بجهازك.

اختيار البحث اليدوي للحصول على القناة.

قم بكتابة تردد القناة وباقي الرموز المطلوبة.

الضغط على استقبال القناة.

عند الحصول على القناة قم بالضغط على زر تثبيت.

تردد قناة كراميش

يمكن تحميل تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات من خلال المعلومات التالية:

تردد القناة: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: أفقي H.