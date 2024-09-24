ليوم دراسي كله طاقة ونشاط .. طريقة عمل ميلك تشيك الكاجو باللبن في المنزل مثل الجاهز

يبحث الأمهات عن أفضل المشروبات المغذية التي تمنح الأبناء طاقة ونشاط، ويأتي ميلك تشيك الكاجو باللبن على رأس القائمة، حيث يتمتع ذلك المشروب بمذاق لذيذ وبارد ومنعش وقيم غذائية متعددة للجسم وذلك لاحتواء الحليب على الكالسيوم المفيد للأسنان والعظام واحتواء الكاجو على الماغنسيوم والبروتين والدهون الغير المشبعة والفيتامينات والأحماض ومضادات الأكسدة.

مقادير عمل ميلك تشيك الكاجو باللبن

لتحضير كوب من ميلك تشيك الكاجو باللبن وتقديمه للأبناء في صباح كل يوم دراسي لامداد الجسم بالطاقة التي تنعكس على صحة العقل وزيادة القدرة على التركيز لابد من تحضير عدة مكونات تتمثل في:

100 جرام كاجو مطحون ومحمص.

200 مل حليب كامل الدسم.

عبوة زبادي كامل الدسم.

20 جرام سكر أبيض ناعم.

شريحة من الكيك السادة.

ظرف كريم شانتيه.

مكعبات الثلج.

طريقة عمل ميلك تشيك الكاجو باللبن

تتمكن الأم من تحضير ذلك العصير في المنزل بمذاق وقوام الجاهز من أفضل الكافيهات والفنادق، وذلك من خلال عدة خطوات وأسرار سهله في التنفيذ وهي كالتالي:

في البداية يتم خفق الحليب مع السكر مع مكعبات الثلج. إضافة الكاجو ثم البدء في الخفق على سرعات من المنخفضة حتى المتوسطة، ويراعى اختيار نوع من الكاجو غير مالح. إضافة الزبادي ثم الخفق مجددا. بعد ذلك يتم إضافة الكيك ثم الخفق. عند تقديم الميلك تشيك يتم التزيين بواسطة الكريم شانتيه. يخفق الكريم شانتيه بالماء أو الحليب المثلج حتى الحصول على القوام الكريمي المتماسك ويستخدم في تزيين سطح الكوب من خلال كيس الحلواني. نثر الكاجو المطحون.