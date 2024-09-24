اعــلان نتائج سكنات عدل 3!!.. اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 ADDL فور اعلانها من قبل وزارة السكن والعمران /www.anem.dz/

قامت وزارة السكن والعمران الجزائرية بفتح باب الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3، حيث تقوم الوزارة بتقديم عدد من الوحدات السكنية للمواطنين في دولة الجزائر للغير قادرين حيث يمكن الحصول على سكن مناسب بنظام سداد بسيط ولكي يتم الاستعلام بصورة الكترونية عن قبول او الرفض ومعرفة أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المتقدمة يرجى متابعه التالي.

رابط الاستعلام عن نتائج سكنات عدل الجزائر

هناك عدد كبير من المتقدمين في سكنات عدل 3 معرفة النتائج ويأتي ذلك بعد ان تم غلق باب التقديم من اجل ان يتم الحصول على وحدات سكنية بأسعار بسيطة وقد أوضحت الوزارة الطريقه الصحيحه لكي يتم الاستعلام عن النتائج وقد تمثلت هذه الطرق في الآتي:

الذهاب مباشره الى موقع وكالة عدل الالكترونيه.

تسجيل الدخول بعد ذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمه المرور في الأماكن الخاصة بذلك.

الضغط في هذه الخطوة على زر اسماء المقبولين في سكنات عدل 3.

ملء جميع البيانات المطلوبة بشكل سليم مع التأكد من صحة البيانات المدخلة.

النقر بعد ذلك في هذه الحالة على خانة الاستعلام لكي يتم التعرف على نتيجة.

يجدر بنا الاشارة انه لم يتم الاعلان على النتائج بعد.

سوف تظهر جميع النتائج أمامك على الشاشة في حالة إعلان الوزارة نتائج بصورة رسمية.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

قامت وزارة السكن والعمران الجزائريه بتوضيح أبرز الشروط التي يجب أن تتوفى في الأشخاص المتقدمة لأخذ منحة سكنات عدل 3 ومن أهم هذه الضوابط والشروط ما يلي:

يجب على الاشخاص المتقدمه ان يحملوا الجنسيه الجزائريه. الإقامة بشكل أساسي على اراضي الدوله الجزائريه للمتقدمين لمنح سكنات عدل. أن يكون الراتب الشهري المتقدم ما بين 24 ألف دينار و 118 الف دينار.