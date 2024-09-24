ارتفاع غير متوقع في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر

شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر سبتمبر في العديد من المحلات وأسواق الصاغة، ناهيك عن أن الارتفاع جاء عقب انخفاض طفيف في الأعيرة الذهبية مع ختام تعاملات أمس، ليصعد عيار الـ 18 بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، فيما أن باقي الأعيرة الذهبية ارتفعت هي الأخرى، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث أسعار الذهب اليوم

وفقًا لأخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر سبتمبر 2024، كما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار الـ 18 إلى 3042 جنيه للجرام الواحد بيع، فيما أن الشراء سجل قرابة الـ 3025.75 جنيه.

إضافة إلى أن عيار الـ 12 بلغ نحو 3550 جنيه للبيع، والشراء نحو 3530 جنيه.

حتى أن سعر الذهب عيار 24 سجل قرابة الـ 4057 جنيه بيع وشراء 4034.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وعن باقي التحديثات للأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة، فإنها نصت على النحو التالي:-

سجل سعر الذهب من عيار 22 نحو 3719 جنيه للبيع، فيما أن الشراء 3698 جنيه.

حتى أن سعر الذهب عيار 14 بلغ نحو 2363 جنيه للبيع، وللشراء نحو 3698 جنيه.

إضافة إلى أن عيار 12 سجل نحو 2366 جنيه للبيع وللشراء 2353 جنيه.

كذلك فإن أسعار الأونصة الذهبية سجلت نحو 125.999 جنيه للبيع، و126.355 جنيه للشراء.

حتى أن كيلو الذهب سجل نحو 4 مليون جنيه.