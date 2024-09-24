توظيف مفتشي الشرطة.. التسجيل في مسابقة مفتشي الشرطة 2024 – 2025 بالجزائر من خلال موقع الأمن الوطني الشروط والأوراق المطلوبة

التسجيل في مسابقة مفتشي الشرطة 2024 بالجزائر، كشفت الداخلية والجماعات المحلية عن فتح الباب للتذكية في مسابقة مفتشي الشرطة 2024 بالجزائر، اي ساعه الكثير من المواطنين إلى التقديم على مسابقة مفتشي الشرطة لذلك من أجل خدمة الوطن و الامتيازات العديدة التي يتم تقديمها للملتحقين بهذا السلك الهام ما يحتاج التذكير في مسابقة مفتشي الشرطة توافر مجموعة من الشروط سوف نتعرف عن اليوم على كيفيه التسجيل في مسابقة مفتشي الشرطة أهم الشروط المطلوبة فتابعونا.

التسجيل في مسابقة مفتشي الشرطة 2024 بالجزائر

ان التسجيل في مسابقة مفتشي الشرطة بالجزائر 2024 يحتاج الى تسجيل الالكتروني الذي يتم عبر الخطوات التالية:

اولا يقوم المتقدم بالدخول الي موقع مديرية الأمن الوطني الجزائري ويمكن الدخول إليها بشكل مباشر من هنا .

قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب على الموقع أو تسجيل الدخول إلى الحساب الموجود.

ثم ستقوم بملء الاستمارة الخاصة بالتقديم في المسابقه وإدخال البيانات في الخانات المحددة لذلك بشكل صحيح.

يتم ادخال الاوراق والمستندات المطلوبه من اجل التذكير في المسابقة وبعدها يتم الضغط على إرسال الطلب.

وبعد الانتهاء من التسجيل عليك ان تقوم بمتابعة حالة الطلب.

شروط التسجيل في مسابقة مفتشي الشرطة 2024 بالجزائر

قامت الجماعات المحلية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل في مسابقة مفتشي الشرطة حيث جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

الجنسية: لابد أن يكون المتقدم للمسابقة حاصلا على الجنسية الجزائرية.

الإقامة: كما يشترط أيضا الإقامة بشكل دائم على أراضي الجزائر.

العمر: أن يكون عمر المتقدم يتراوح ما بين 19 إلى 25 عام.

اللياقة البدنية: المتقدم في المسابقة لابد أن يكون متمتعا بالصحة الجسدية واللياقة البدنية المطلوبة.

كما يجب أن يتوافق طول القامة مع الوزن وذلك وفقا لما تحدده الجماعة بحيث لا يقل عن 170 سم.

المؤهل الدراسي: لابد أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في التربية وذلك كحد ادنى.

السيرة والسلوك: كما لابد أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن يكون السجل الجنائي الخاص به خاليا من أي مخالفات قانونية.

التقدم بجميع الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة للقبول في المسابقه.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مسابقة مفتشي الشرطة 2024 بالجزائر

إن التسجيل في مسابقة مفتشي الشرطة 2024 بالجزائر يحتاج إلى التقدم ببعض الأوراق والمستندات المطلوبة وهي تأتي على النحو التالي:

صورة شخصية.

استمارة التسجيل في المسابقة.

شهادة المؤهل العلمي.

نسخة من شهادة الإقامة.

نسخة من وثيقة الهوية الوطنية