هنــا جــدول العطل الرسمية في الجزائر 2024/2025 كما وضحته وزارة التربية الوطنية + حقيقة تأجيل الدخول المدرسي في الجزائر

يهتم الكثير من أولياء الأمور والطلاب بمعرفة جدول العطل الرسمية في الجزائر خلال العام الدراسي 2024/2025، وذلك لتخطيط أنشطتهم بشكل مناسب مع هذه العطلات، كما أعلنت الوزارة عن مواعيد بداية العام الدراسي الجديد، مع استخدام تقنيات حديثة تهدف إلى تحسين الأداء التعليمي للطلاب وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع خلال السطور القادمة فتابعونا معنا.

جدول العطل الرسمية في الجزائر

مع الدخول المدرسي وجدنا عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن جدول العطل الرسمية في الجزائر لعام 2024/2025، وذلك لتنظيم أوقاتهم، وتتمثل هذه العطلات فيما يلي:

1 يناير 2025 من المفترض أن يوافق رأس السنة الميلادية.

12 يناير 2025 رأس السنة الامازيغية.

عطلة عيد الفطر المبارك فمن المقرر أن تكون في أخر شهر مارس وبداية شهر أبريل لعام 2025.

1 مايو 2025 من المقرر أن يكون عيد العمال.

1 يونيو سيكون عطلة عيد الأضحى المبارك وتستمر لمدة أربعة أيام.

5 يوليو 2025 اجازة يوم الاستقلال الجزائري.

رأس السنة الهجرية من المقرر أن تكون في يوم 6 يوليو لعام 2025.

17 شهر يوليو 2025 سيكون اجازة يزم عاشوراء.

أما عن عطلة المولد النبوي الشريف فستكون في يوم 15 يوليو 2025.

حقيقة تأجيل الدخول المدرسي في الجزائر

انتشرت في الفترة الأخيرة شائعات كثيرة حول تأجيل موعد الدخول المدرسي في الجزائر، إلا أن الجهات الرسمية نفت هذه الأنباء بشكل قاطع، وأكدت وزارة التربية الوطنية أن العام الدراسي قد تم بدأه فعليا في الموعد المحدد سابقاً دون أي تغيير، وذلك لأن الوزارة تهدف إلى ضمان استقرار العملية التعليمية، وخاصة بعد الاستعدادات المكثفة التي تم اتخاذها لضمان سير الدراسة بسلاسة، كما حثت الوزارة أولياء الأمور والطلاب على متابعة المعلومات من مصادر رسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات التي لا تتسم بالمصداقية، مؤكدة أن أي تغيير سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية.