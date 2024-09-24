“انــا لـولـو ما في منـي 👶 ” تردد قناة وناسة علي التلفزيون الجديد بعد التحــديث الاخير | دخــل هذا الرقم

تردد قناة وناسة الجديد 2024 والذي يعد من أفضل قنوات الأطفال على الساحة، وتتميز القناة بشخصية لولو المحببة عند الأطفال من سن سنتين وحتى عمر عشر سنوات، بدأت القناة في بث محتواها من الكرتون والأغاني منذ سنوات وأصبحت الأكثر بحثاً خلال السنوات الأخيرة، لما يتميز محتواها بسهولة توصيله عند الأطفال، لذا يتساءل الكثير من الأمهات عن التردد الخاص بالقناة لتثبيته لأطفالهم الآن، وهذا ما سنعرضه خلال هذه السطور.

تردد قناة وناسة

تعتمد القناة على أغاني وأناشيد برسومات وألوان رائعة تجذب نظر الأطفال، وإذا فتحتها لأطفالك ستجذب انتباههم بالتأكيد في حالة أردتي أخذ قسط من الراحة أو تلهيهم إذا أردتي إنجاز عمل منزلي، كما أن محتوى القناة مناسب تماما للأطفال لم يسبق أن جاء في المحتوى شيئا يضر بالأطفال، محتوى نظيف بعيد عن العنف أو التلميح بأي شيء خاطئ، لذا يمكنك استخدام القناة دون قلق لأطفالك.

إذا احتجتي تثبيت تردد قناة وناسة اتبع الخطوات الآتية:

من الريموت اختر الإعدادات ثم اضغط على اضافة قناة، إذا لم يكن موجود اضغط على اضافة تردد جديد. ثم أدخل التردد ومعامل الترميز والاستقطاب مع تحديد القمر الصناعي قبل ذلك. ثم اختر ابدأ البحث في آخر التبويب. بعد ظهور القناة اختر حفظ القناة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكنم ضبط التردد الخاص بقناة وناسة لولو على النايل سات من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد الخاص بالقناة: 11470.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

بينما على عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل التركيز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: عرب سات

برامج وأغاني قناة لولو

تقدم مجموعة من الأغاني الترفيهية والتعليمية للأطفال، هذه الأغاني تركز على تعليم الأطفال الأرقام والحروف، الألوان والقيم الأخلاقية بأسلوب مرح وممتع من خلال الأغاني والموسيقى، كالتالي:

أغاني لولو عايزه ماما، يا لولو.

كذلك أغاني الحيوانات.

أغاني الألوان.

ايضا أغاني الحروف والأرقام.