“استعلم هسه عبر مظلتي” خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم المحافظات

يبحث جميع المواطنين في العراق حاليا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، إذ يزداد البحث في الآونة الأخيرة عن قائمة أسماء المستفيدين من مساعدات الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، وقد أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنها ستعلن عن هذه الأسماء عبر بوابتها الرسمية ومنصة مظلتي الرسمية أيضا بعد ذلك، سيتمكن جميع المواطنين من معرفة استحقاقهم لمساعدات الرعاية الاجتماعية التي تعد من وسائل الدعم المهمة التي وفرتها الحكومة العراقية لمساعدة المواطنين على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، وفي السطور التالية سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنك الحصول على معلومات حول اسماء المستفيدين من معونة الرعاية الاجتماعية في الموصل وجميع المحافظات العراقية الأخرى من خلال اتباع بعض الخطوات الهامة، والتي تشمل ما يلي:

ادخل إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الالكترونية.

اختيار خدمات الرعاية الاجتماعية لعام 2024 من بين الخدمات المتاحة لديك.

يجب عليك إدخال جميع المعلومات المطلوبة على المنصة.

عند إعلان الوزارة عن قوائم أسماء المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، ستظهر أمامك هذه القوائم لتحميلها.

شروط الحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب أن تتوافر في المواطنين الذين يتقدمون للحصول على معونة الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي أبرز هذه المتطلبات:

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و60 عام إذا كان ذكر.

بالنسبة للسيدة المتقدمة، يجب أن يكون عمرها بين 15 و55 عام.

يلزم أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العراقية ويعيش بشكل دائم داخل أراضي دولة العراق.

يتعين التحقق من أن المتقدم لا يمتلك أي أراضي أو ممتلكات عقارية في العراق.

السيدة المتقدمة أو المواطن المتقدم ينتمي إلى فئة ذوي الدخل المحدود، وتتكون أسرته من أربعة أفراد.