سنو عم يطلع .. أيقونة أغاني الأطفال اكثر القنوات المحببة للأطفال عبر تردد طيور الجنة الجديد 2024

أصبح لقناة طيور الجنة شهرة واسعة ونجحت بشكل كبير في الحصول على جمهور كبير ولذلك، بحث الكثيرون عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة للعام 2024 بعد التجديدات التي حدثت في القناة, و تقدم القناة برامج مميزة ليست فقط لتسلية الأطفال ولكن لتعليمهم قيم أخلاقية يحتاجون اليها في حياتهم ومع أسرهم ومن هذا المقال نعرف تردد طيور الجنة وكيف يمكن الحصول على هذه القناة علي أجهزة التلفاز.

تردد طيور الجنة

سنستعرض تردد طيور الجنة 2024 وكيف يمكن ضبطه على جهاز التلفاز لمشاهدة برامج وأغاني قناة طيور الجنة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تثبيت تردد قناة طيور الجنة علي جهاز الاستقبال

يمكن تثبيت تردد قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بالدخول الى إعدادات الجهاز.

ثم الضغط على الحفظ اليدوي.

ندخل كل معلومات القناة على القمر الصناعي الذي يتم اختياره.

سيبدأ تحميل القناة على جهازك.

وعندما تظهر قناة طيور الجنة نضغط على حفظ.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بما تقدمه من برامج تعليمية وأخلاقية للأطفال, وإليكم أبرز ميزات هذه القناة:

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد مثل الأغاني الترفيهية والأناشيد الدينية.

تقدم القناة البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام واللغات.

تساعد القناة في زيادة استخدام اللغة العربية الفصحى لدى الأطفال من خلال الأناشيد والأغاني التي تحتوي على كلمات ومعاني صحيحة.

تهدف القناة إلى زيادة القيم الأخلاقية لدى الأطفال، مثل حب الوطن، والتسامح، والاحترام، والتعاون.