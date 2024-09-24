فرح طفلك وثبت قناة طيور الجنة بالتردد الجديد على النايل سات وعرب سات وتابع أجمل الأناشيد للأطفال

حصلت قناة طيور الجنة على شعبية كبيرة بين كافة المشاهدين الصغار، وذلك حرصا منها على عرض محتوي مميز للأطفال بداية من عمر عام، فهي تهتم بعرض مجموعه من الأغاني والاناشيد بالإضافة الي حرصها على عرض بعض البرامج المتنوعة، وأضحت إدارة القناة على تحديث التردد على النايل سات وعرب سات سنتعرف على التردد الجديد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

سعت قناة طيور الجنة على أن تكون رائدة بين قنوات الأطفال المختلفة فاهتمت بعرض محتوي يتناسب مع كافة أعمار الأطفال بالإضافة أي اهتمامها بعرض محتوي متنوع وهادف، تعمل على طرح بعض التعاليم الصحيحة التي يجب على كافة الأشخاص التحلي بها بالإضافة الي مجموعه من البرامج التي تجذب انتباه الأطفال بشكل كبير، والتردد الجديد للقناة هو:

تردد القناة: 11274.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يهتم كافة الأمهات بأطفالهم وتبحث بشكل مستمر على أفضل القنوات المميزة التي يمكن الاعتماد عليها في المشاهدة، وقد تم التوصل الي قناة طيور الجنة التي تعد من القنوات الرائدة للأطفال، يمكن تحديث التردد الخاص بالقناة على عرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم مزايا قناة طيور الجنة

تحرص الأمهات على التعرف على مميزات القناة لمتابعة أطفالها قناة هادفة ومميزة، وقد تم التوضيح بأن القناة تتسم ببعض المزايا فهي مجانية تماما ولا تتطلب تسديد اشتراك مالي، يتم عرض القناة بشكل مباشر على مدار 24 ساعه، تحرص أيضا على طرح محتوى يناسب أعمار مختلفة بداية من عمر عام.