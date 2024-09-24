حدث تردد قنا نتورك CN العربية واستمتع بأجمل أفلام الكرتون بدقة عالية على النايل سات وعرب سات 

تعد قناة كرتون نتورك من أفضل القنوات التلفزيونية الموجودة على الساحة في الفترة الحالية، ونالت القناة شهرة واسعه بين الأطفال بمختلف الاعمار منذ بدايتها الي الان، ويرغب العديد التعرف على التردد الجديد الخاص بالقناة، وذلك بعد التوضيح بتحديث التردد سواء على النايل سات او العرب سات سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تردد قناة نتورك العربية على النايل سات

تعد قناة نتورك واحدة من أكثر القنوات المميزة على الساحة في الفترة الحالية، وقد عملت إدارة القناة على تحديث التردد الخاص بهم ويمكن تحديث التردد من خلال تسجيل البيانات التالية:

ان التردد هو: 12226.

بينما الاستقطاب: أفقي.

ومعدل الترميز: 27500.

كما ان معدل التصحيح: 5/6.

وقد تم التوضيح بأنه تم تعديل التردد أيضا على قناة العرب سات كل ما عليك تسجيل البيانات كالتالي:

ان التردد هو: 11747.

بينما الاستقطاب: أفقي.

ومعدل الترميز: 27500.

كما ان معدل التصحيح: 3/4.

طريقة تحديث تردد قناة نتورك الجديد

بعد الاطلاع على التردد الجديد الخاص بالقناة يرغب البعض تحديث التردد بأنفسهم كل ما عليك هو اتباع الاتي:

اضغط على الاعدادات من الريموت الخاص بك، ويتم اختيار إعدادات القناة.

بعدها يتم اختيار البحث التلقائي من الخيارات الموضحة على الشاشة، ويطلب منك اختيار القمر الصناعي التي ترغب في تحديث التردد من خلاله.

سجل بيانات التردد كما هي موضحة واضغط على بحث، وسيتم عرض القناة على الجهاز امامك على الفور ومتابعتها في أي وقت.

وقد تميزت القناة بعرض المحتوي بشكل مجاني وبدون الحاجة الي تسديد اي اشتراكات ماليه نهائيا.