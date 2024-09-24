ضحك وفرحة طول اليوم سيبهم قدام قناة طيور الجنة الجديدة 2024 طريقة تنزيلها على الأقمار الصناعية بجودة عالية

حظيت قناة طيور الجنة على قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول العربية وذلك لأنها توفر محتوى طفولي كرتوني وذلك لجميع الأطفال في الأعمار الصغيرة من شهور حتى 13 عام، إضافة إلى أن القناة تحرص على عرض العديد من الأغاني والأناشيد الدينية التي تساعد في غرس القيم الأخلاقية داخل نفوس الصغار، كما تعمل على توفير برامج تعليمية تزيد من تعليم الأطفال بعض المهارات وتعلم الحروف والأرقام وغير ذلك من المعلومات الهامة التي يحتاج إليها الأطفال ولكن يحتاجون إلى تعلمها بطريقة متميزة سهلة وبسيطة يمكن استيعابها بسهولة.

تردد قناة طيور الجنة اطفال

حتى يتمكن أبنائك من متابعة كل ما تعرضه قناة طيور الجنة من محتوى متميز من أغاني وأفلام كرتونية ورسوم ملونة ومتحركة يمكن تثبيت القناة بسهولة بناءا على عدة خطوات يتم تنفيذها باستخدام الريموت كنترول وإضافة البيانات التالية:

تردد القناة: 11258.

الاستقطاب: افقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

تحديث قناة طيور الجنة للأطفال الجديدة

المقيمين في دول الخليج العربي بامكانهم تنزيل قناة طيور الجنة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال تنفيذ عدة خطوات بسيطة تتمثل إحداها في اضافة البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

استقبال قناة طيور الجنة للأطفال على الأقمار الصناعية

يتمثل استقبال قناة طيور الجنة في عدة خطوات بسيطة حتى يتمكن الأطفال من متابعة كل ما تعرضه القناة على شاشتها، لذلك يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى قائمة الإعدادات باستخدام الريموت كنترول.

التحديد بعد ذلك على خيار التراكيب أو التثبيت اليدوي.

اختيار أمر إضافة قناة جديدة.

إضافة جميع معلومات وبيانات التردد بشكل صحيح.

النقر بعد ذلك على خيار بحث ثم الانتظار بضع دقائق حتى يكتمل تحميل القناة.

الضغط على خيار حفظ التغييرات حتى يتم تثبيت القناة على جهازك بسهولة ومتابعتها في أي وقت على مدار اليوم بدون تشفير.