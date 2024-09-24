رابط أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وخطوات الإستعلام

يزداد البحث بشكل مكثف عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الوجبة الجديدة من المشمولين بالدعم الحكومي يأتي هذا الدعم في إطار الجهود الحكومية لتقديم المساعدة للأسر المحتاجة التي تمر بظروف اقتصادية صعبة. في هذا المقال، سوف نستعرض الشروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عن الأسماء عبر الرابط الإلكتروني.

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

تقدّم أكثر من 350 ألف مواطن في العراق بطلبات للحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث يعتبر هذا الدعم مصدرًا مهمًا لتحسين مستوى المعيشة لدى العديد من الأسر تأتي هذه الوجبة ضمن مبادرات الحكومة العراقية لدعم الأسر المحتاجة وتوفير أساسيات الحياة الكريمة للتقديم على الرعاية الاجتماعية، يجب على المتقدمين استيفاء عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أشخاص.

عدم امتلاك أي أصول، عقارات، أو تأمين صحي.

أن يكون دخل الأسرة منخفضًا ولا يغطي الإحتياجات الأساسية.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة، وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة إلكترونية تسهل عملية البحث والتحقق. وإليكم الخطوات:

الدخول إلى منصة مظلتي للخدمات الاجتماعية . النقر على الخدمات الإلكترونية في أسفل الصفحة الرئيسية. الضغط على خيار الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. تحديد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. إدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية، والمحافظة. الضغط على زر الاستعلام وستظهر أمامك قائمة بأسماء المشمولين.

رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين

يمكنك التوجه مباشرة إلى منصة مظلتي للخدمات الاجتماعية عبر الرابط الرسمي، ومن ثم اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لمعرفة ما إذا كنت من ضمن المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية لعام 2024.