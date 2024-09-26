“هُنـــا 𝐀𝐀𝐃𝐋“ نتائج سكنات عدل 3 المرحلة الأولى الموقع الرسمي aadl.com.dz

قامت وكالة عدل بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن من خلاله التعرف على أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 ويجب العلم أن سكنات عدل من المساعدات التي تقدمها الحكومة الجزائرية للأسر ذات الدخل المتوسط وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على محل سكن ثابت ولكن هذا يتم وفق عدة شروط والتي من أبرزها أن يكون المتقدم جزائري الجنسية وليس لديه سكن مقيد بأسمه أو بإسم زوجته كما يجب أيضا أن يكون قادرا على تسديد الأقساط الشهرية، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل في السطور الآتية.

المقبولين في سكنات عدل 3

وفقا لما أعلنت عنه وزارة السكن والعمران أنه تقدم للاستفادة من سكنات عدل 3 في المرحلة الأولى حوالي مليون مواطن لذلك من المقرر فتح التسجيل مرة أخرى ولكن بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى والتي من المتوقع أن تظهر في خلال الأيام القليلة القادمة وهذا ما يرغب عدد كبير من المواطنين بالاستعلام عنه.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

بناء على رغبة المواطنين قامت وزارة السكن والتعمير بإطلاق خدمة إلكترونية وذلك من أجل الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 ولكن يجب إجراء مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

يجب على المواطن زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بوكالة عدل وهذا عبر الرابط الرسمي.

بعد ذلك قم بالنقر خيار الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3.

يرجى تحديد المرحلة وهي المرحلة الأولى.

في هذه الخطوة سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول المواطن قم بإدخالها بشكل دقيق.

أخيرا اضغط على زر حالة الطلب وبمرور عدة دقائق سوف يظهر لك كافة المعلومات حول طلبك وهذا

بمجرد أن يتم الإعلان عن النتيجة.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

وضعت وزارة الاسكان الاجتماعي داخل الجزائر ووكالة عدل عدة شروط لابد ان تتوافر في الاشخاص المتقدمين للتسجيل في سكنات عدل 3 وتلك الشروط سنتعرف عليها فيما يلي:

أولا أن يكون المتقدم حامل للجنسية الجزائرية.

كما يشترط اقامته بشكل دائم في الجزائر.

لا يمكن أن يكون المتقدم قد استفاد من سكنات عدل 1.2.