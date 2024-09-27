هسه عبر منصة مظلتي..لينك أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لكافة المحافظات فور ظهورها

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين ولكن لم تظهر النتيجة حتى الآن لذلك سوف نوضح لكم الطريقة بالخطوات من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في حالة الإعلان عنها لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات كما يتم اختيار أسماء المقبولين طبقاً للشروط المطلوبة.

لينك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

وضحت وزارة العمل العراقية بأن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لم تظهر حتى الآن ولكن لابد من توفير جميع الشروط من أجل اختيارك من ضمن الأسماء المقبولة في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة في عموم العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام من أجل الاستعانة بها في حالة ظهور نتيجة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية في دولة العراق.

ثم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بعدها عليك كتابة جميع البيانات اللازمة.

ثم تحديد الوجبة السابعة القادمة في حالة ظهورها وتحديد المحافظة المراد البحث عنها.

ثم الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة بكل سهولة في عموم العراق.

يمكن بعد ذلك البحث عن الأسم المراد معرفته في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك عدد من الضمانات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح الشروط الواجبة للحصول عليه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ومن أهمها توفير الجنسية العراقية كذلك توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام لذلك إليكم جميع الشروط كالآتي بالتفصيل:

يفضل توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام إذا كان المتقدم من الرجال.

النساء مسموح لهم دعم الرعاية الاجتماعية من عمر 15 إلى 55 عام فقط لا غير.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق وفرت للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات دعم الرعاية الاجتماعية.

كذلك يحتاج دعم الرعاية الاجتماعية توفير دخل شهري لا يزيد عن الحد المسموح بيه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

المستندات المطلوبة لدعم الرعاية الاجتماعية