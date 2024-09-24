بشكل رسمي رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 وأهم شروط التسجيل

لا يتوقف البحث عن أسماء المقبولين في سكنات عدل، خصوصًا بعد انتهاء فترة التقديم للمرحلة الأولى، يعتبر برنامج سكنات عدل 3 فرصة قيمة للراغبين في الحصول على مسكن مناسب بطرق وإجراءات سداد ميسرة لذلك، يسعى العديد من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على الوحدة السكنية، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع في هذا المقال.

رابط اسماء المقبولين في سكنات عدل 3

رابط اسماء المقبولين في سكنات عدل 3من جهتها، أوضحت وزارة السكن في الجزائر الخطوات التي يمكن للمواطنين اتباعها للاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3، وذلك بعد إعلان النتائج مباشرة إليكم أهم هذه الخطوات فيما يلي:

يجب أولًا زيارة موقع سكنات عدل 3 على الإنترنت.

بعد ذلك، يتم الدخول باستخدام المعلومات المطلوبة.

النقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

من بين الخيارات المتاحة، يتم اختيار خيار الاستعلام عن أسماء المقبولين.

تسجيل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم وكلمة السر وغيرها.

في النهاية، يتم النقر على كلمة استعلام لتحصل على النتيجة.

سكنات عدل 3

في سياق الحديث عن خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 للمرحلة الأولى، أشارت الحكومة والوزارة إلى أن عدد المتقدمين في التسجيل لمرحلة الأولى قد تجاوز المليون متقدم.

ومن المقرر أن يتم استئناف التسجيل في المرحلة الثانية خلال الساعات القادمة بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، وذلك بعد أن تقوم الجهات المعنية بإكمال جميع عمليات الفحص والدراسة الخاصة بالطلبات وفقاً لمعايير وشروط محددة.

شروط التقديم لسكنات عدل 3

رابط اسماء المقبولين في سكنات عدل 3، هناك مجموعة من المتطلبات التي يجب على المواطن إعدادها قبل التقديم على سكنات عدل 3.

يجب أن يكون المواطن مقيمًا بشكل دائم في الجزائر.

أن يكون الفرد حاصلًا على الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون الراتب لا يقل عن 24000 دينار جزائري، وألا يتجاوز 118 دينار.

أن تكون المستندات والوثائق كلها معتمدة.

ألا يقل السن عن 18 ولا يزيد عن 70 عام.

من الشروط الأساسية أن يكون المواطن غير مستفيد من أي وحدة سكنية مقدمة كمنحة من الحكومة الجزائرية.

يجب على المواطن ألا يكون قد حصل على وحدة سكنية من برنامج سكنات عدل 1 أو 2.