“شـو بـيـصـر يـالـولـو👀🦷” تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث الاخير من إدارة القناة وفرح العيال ليل ونهار

ترتفع معدلات البحث حول تردد قناة كراميش الذي تم تحديثه من قبل الشركة المنتجة لهذه القناة، لا سيما أن هذه القناة تقدم محتوى مميز مختلف عن باقي القنوات التي تهتم بشأن الطفل، كما أنها تعد واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في الوطن العربي كونها تجذب انتباه الأطفال، نتيجة لاختلاف وتنوع المحتوى المعروض على شاشتها على مدار اليوم بجودة عالية في الصوت والصورة، ومن هنا وجدنا أنه لا بد من أن نطلعكم بالتفاصيل الخاصة بتردد القناة.

تردد قناة كراميش

إن قناة كراميش تحظى بمتابعة كبيرة من مختلف الفئات العمرية بفضل محتواها الترفيهي المميز، بالإضافة إلى أنها تساهم في جعل الأطفال يتعلمون مبادئ الكلام بطريقة صحيحة كما أنها تساعد الأهالي في تربية أطفالهم، كل ذلك دفع العديد من المشاهدين للبحث عن تردد قناة كراميش التي تقدم محتوى متنوع ومزيد مختلف من البرامج الكرتونية والأفلام.

بالإضافة إلى الرسوم المتحركة التي تساعد الأطفال على تعلم القيم الأخلاقية والمهارات الأساسية بشكل بسيط، على أن يتلخص تردد القناة فيما يلي

أولاً: تردد القناة على النايل سات

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

ثانياً: تردد القناة على عرب سات

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تثبيت تردد قناة كراميش

عادة ما يرغب محبي القنوات الكرتونية في معرفة تردد للقناة التي يحبون متابعتها، لا سيما أنه بعدما تعرف المتابعين على تردد قناة كراميش كان لديهم الفضول في معرفة كيفية تثبيت هذه القناة المميزة، حيث إنه من خلال هذه الخطوات التالي ذكرها البسيطة يمكنك استعادة قناة كراميش والاستمتاع بمحتواها المميز، وإليكم خطوات التثبيت التالية

قم بالخطوة الأساسية وهي الدخول على القائمة الرئيسة. بعد ذلك لا بد من الضغط على التركيب. ثم بعد ذلك يفضل الانتقال إلى قائمة الترددات، مع اختيار إضافة تردد جديد. بعد إدخال كافة بيانات التردد، اضغط على زر بحث.

تردد قناة وناسة

إليك ترددات قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة:

نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرب سات (بدر 6):

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

Yahsat:

التردد: 11996

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على هذه الترددات لمشاهدة قناة وناسة والاستمتاع بالموسيقى والفيديو كليبات العربية والخليجية.

تعرض القناة أنواعًا مختلفة من الموسيقى العربية والخليجية، لتناسب جميع الأذواق الفنية، بدءًا من الأغاني الشعبية وصولًا إلى الموسيقى الحديثة، كما تقدم القناة برامج موسيقية وترفيهية موجهة بشكل خاص للشباب، مثل عروض حفلات مباشرة وأحداث موسيقية حصرية، تعتبر تردد قناة كراميش وقناة وناسة منصة لعرض الفيديو كليبات الجديدة والحصرية للفنانين العرب، مما يجعلها محطة مفضلة لعشاق الفن الحديث.