“واحد اثنين” علم طفلك مع سوسو طول اليوم .. كيفية تثبيت قناة كراميش على أجهزة الاستقبال

تهتم الأمهات بالبحث عن شيء مسلي لأبنائهن وفي نفس الوقت تكون آمنة ومناسبة لهم، ولذلك جئنا لنقدم لكي أفضل حل وهو تثبيت قناة كراميش التي تعد أفضل قناة فضائية في تقديم محتوى خاص بالأطفال، حيث استطاعت في مدة قصيرة جدا أن تحظى بنسبة مشاهدات عالية بين جماهير الوطن العربي لكونها تجمع بين المحتوى الترفيهي والتعليمي الأمن الذي يساهم في تكوين شخصية سوية للطفل ويعزز من نمو وعيه وإدراكه وحثه الفني، فضلا عن ذلك تقدم برامج متنوعة تشجع الأطفال على الإنضمام إليها، ولذلك نقدم لكم تردد قناة كراميش الذي يمكنكم من استقبالها على الأقمار الصناعية.

كيفية تثبيت قناة كراميش على أجهزة الاستقبال؟

يمكنك توفير قناة كراميش ليتمكن أبنائك من متابعتها من خلال تعبئة بيانات التردد التي نمليها عليكم في الفقرة التالية، ولكن نعرض إليكم أولا خطوات تثبيت قناة كراميش على جهاز الرسيفر:

في البداية لابد من استخدام الريموت كنترول ثم الضغط على قائمة “الإعدادات”.

بعد ذلك تحديد زر “البحث اليدوي” واضافة جميع بيانات التردد بشكل دقيق والتي تتمثل في التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ونوع الاستقطاب.

بعد التأكد من دقة البيانات التي قمت بإدخالها اضغط على زر “بحث”.

انتظر حتى إتمام التحميل.

فور ظهور القناه أمامك قم بتخزين المعلومات لتندرج ضمن قائمة القنوات المتوفرة على الرسيفر. يمكنك تسجيل الخروج للتأكد من إتاحة القناة بالفعل على الجهاز ومتابعتها بأعلى جودة صوت وصورة.

تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية

تتميز قناة كراميش أنها متوفرة على أنواع مختلفة من الأقمار الصناعية مثل: النايل سات والعرب سات ولكل منهم بيانات خاصة به، حيث تأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315

نوع الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

بينما تردد القناة على عرب سات