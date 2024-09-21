هاتف سامسونج A55: موبايل يخطف الأنظار بمواصفات مش هيخليك تندم تشتريه

من المعروف عن هواتف سامسونج أنها ذات أسعار محدودة تناسب فئة الشباب ومحدودي الدخل ومليئة بالمزايا التي تجعلها تنافس أقوى الماركات العالمية، ولذلك موبايل سامسونج جالاكسي A55 هو الاختيار الأفضل أمام الباحثين عن هاتف بسعر اقتصادي ومناسب للاستخدام الآدمي لفترة طويلة، والجدير بالذكر أن جسم الهاتف من الزجاج المقاوم للماء، ويتميز بسعة بطارية ضخمة تصل إلى 5000 مللي أمبير.

أهم مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A55

يأتي هاتف سامسونج الجديد بمواصفات عصرية ومميزة كما يلي:

اسم الهاتف سامسونج Galaxy A55 نوع الشاشة Super AMOLED معدل تحديث الشاشة 120 هرتز معدل كثافة الشاشة 390 بكسل سطوع الشاشة 1000 شمعة نوع المعالج Exynos 1480+ Xclipse 530 معالج رسوم تكنولوجيا المعالج 4 نانومتر نظام التشغيل Android 14 الألوان أزرق- كحلي- ثلجي- ليموني- بنفسجي فاتح

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A55

يدعم هاتف سامسونج الجديد مميزات عديدة تشمل كل مايلي:

يعمل الهاتف بخاصية GPS لتحديد الموقع الجغرافي، كما يدعم أنظمة الملاحة التالية (BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS).

والجدير بالذكر احتواء الهاتف على خاصية Face Unlock لفتح الموبايل من خلال الوجه.

يعتبر أول هاتف من الفئة المتوسطة يدعم خاصية E- sim.

يأتي بضمان تحديثات أندرويد لمدة 4 أعوام، بالإضافة إلى تحديثات أمنية لمدة 5 أعوام.

يتميز بمنح تجربة صوتية أفضل عن طريق صوت ستيريو من خلال السماعات الخارجية.

علاوة على ذلك تصميم الهاتف أنيق فيأتي بظهر زجاجي و Frame معدني مع حماية مقاومة الماء.

يدعم ميكروفون لعزل الضوضاء.

بالإضافة إلى دعم البلوتوث 5.3 إلى aptX, A2DP.

أما عن الكاميرا الخلفية فهي ثلاثية (الأولى بدقة 50 ميجابكسل+ فتحة عدسة F/1.8 تدعم خاصية OIS+ كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2+ كاميرا بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4).

أما عن الكاميرا الأمامية المخصصة لالتقاط السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل + فتحة عدسة F/2.2.

يتميز الهاتف بجودة 4K لتصوير الفيديوهات بدقة 2160 بكسل ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

عيوب هاتف سامسونج Galaxy A55

تتلخص عيوب هاتف سامسونج الجديد في كل ما يلي: