وزارة العمل بالعراق تطلق رابط لاستخراج أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 فور ظهورها من منصة مظلتي الشؤون الاجتماعية

وفرت الحكومة العراقية برنامج الرعاية الاجتماعية والذي يعتبر من أهم البرامج المقدمة للمواطنين في العراق، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار بشأن ظهور أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من برنامج الدعم، وعلى الرغم من ذلك فقد أتاحت الوزارة طريقة للاستعلام من خلال إطلاق رابط منصة مظلتي الإلكترونية التي يمكن من خلالها التعرف على الأسماء المقبولة وقيمة الدعم الذي توفره الدولة لجميع المقبولين في المنحة فور ظهور النتائج.

رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إمكانية الاستعلام عن اسماء المقبولين في برنامج الرعاية عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية، على الرغم من عدم ظهور النتيجة حتى الآن إلا أن الخطوات المتبعة في الاستعلام تتم على النحو التالي:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية على الإنترنت.

الإلكترونية على الإنترنت. التحديد بعد ذلك على خيار الاستعلام.

اختيار الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

إضافة جميع البيانات المطلوبة والمعلومات الشخصية للمستفيد.

تحديد المحافظة التي يقيم فيها المستعلم.

الضغط بعد ذلك على خيار البحث بعد التحديد على الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

الانتظار حتى تظهر أمامك النتيجة النهائية في حال ظهور الاسماء.

أيضا يمكن تحميل الملف بصيغة pdf للاطلاع على اسمك بسهولة بين المقبولين.

شروط الحصول على دعم الرعاية بالعراق

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة أن يستوفي المتقدم مجموعة من المعايير الهامة التي على أساسها يتم قبول المتقدم، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية.

ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم أكثر من الحد المانع.

ضرورة أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 حتى 60 عام بالنسبة للرجال.

أتاحت للنساء التقديم بشرط أن تتراوح اعمارهن بين 15 حتى 55 عام.

الالتزام بجميع الشروط والأحكام التي أكدت عليها الوزارة.

المستندات المطلوبة للحصول على الدعم

حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن يذهب الدعم إلى مستحقيه، لذلك أكدت على بعض الشروط ومجموعة من الأوراق كالآتي: