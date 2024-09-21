بالاسم رابط ثالث متوسط .. الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الثاني بغداد وعموم المحافظات

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الثاني يزداد بحث الطلاب عنها منذ نهاية الامتحانات في يوم الأحد الماضي الموافق 15 أيلول وقد بدأت هذه الاختبارات في يوم 29 من شهر آب، ويرغب الطلاب من كل المحافظات في الاطلاع على نتائجهم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في محافظات بغداد، السليمانية، كركوك، البصرة، صلاح الدين، ذي قار، وكل المحافظات بشكل متتالي، وذلك بعد أن تصل عمليات التصحيح لنهايتها في جميع مراكز التصحيح ليتم بعدها رفع كشوف النتائج على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي ومنصة نتائجنا حتى يستطيع الطلاب البحث عنها من خلال الاسم والرقم الامتحاني، ونوضح المزيد من التفاصيل فيما يلي.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الثاني

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني في غضون أيام قليلة لن تتجاوز الأسبوع، وقد زادت عمليات البحث عن النتيجة بشكل مكثف، وذلك لأنها تعد من أهم النتائج في حياة الطلاب التعليمية، ولهذا تحرص الوزارة على عرضها على موقعها حتى لا يكون الوصول إليها صعبًا، كما أنها تعمل على أن تكون عملية التصحيح على مستوى عالي من العدالة والشفافية لإعطاء الطلاب حقوقهم في الدرجات وحمايتهم من التعرض للظلم.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2024

ستوفر وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2024 بغداد الدور الثاني من خلال موقعها الرسمي أو عن طريق منصة نتائجنا حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن درجاتهم في غضون ثواني معدودة دون الحاجة إلى زيارة المدارس ومواجهة مشاكل الازدحام، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني بكل سهولة عن طريق اتباع هذه الخطوات: