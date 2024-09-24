تعديل ساعات العمل في الجزائر وفقــا لتعديلات الوزارة| الان اعــرف كــم ساعات العمل في نظام العمل

قام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تعديل ساعات العمل في الجزائر، من خلال المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 24-272 بتاريخ 13 أوت لعام 2014 وقد جاء ذلك القرار من أجل زيادة الكفاءة لدى الموظفين في القطاع الحكومي وقد تم نشر ذلك المرسوم من خلال الجريده الرسميه الصادره بتاريخ 21 أوت لعام 2024 برقم 57 ويهدف ذلك الى تحسين انت جيت الموظفين والتكيف مع اجدد المتطلبات.

تعديل ساعات العمل في الجزائر

قد تم تحديد عدد ساعات العمل الرسمية وفقا لقرار رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الجديد وقد جاء على النحو التالي:

يبدأ العمل من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعه 12 ظهرا. يبدأ العمل من الساعة 13 وحتى الساعة 16:30 مساء.

أهداف تعديل ساعات العمل في الجزائر

يأتي السبب من تعديل عدد ساعات العمل في الجزائر من قبل الحكومة بهدف ما يلي:

تسعى حكومة الجزائر الى تنظيم عدد ساعات العمل بصورة أكثر كفاءة لكي يتم توفير بيئه عمل مناسبه تعمل على مساعدة العمال والموظفين في زيادة الإنتاجية.

يهدف المرسوم الجديد إلى أن يتم تحقيق التوازن ما بين متطلبات الحياة وساعات العمل للأشخاص العاملين من أجل توفير سبل الراحة والعمل على تحفيز الموظفين بأن يقوم بعملهم بشكل أفضل.

من المتوقع لدى الحكومة عند مد عدد ساعات العمل في وقت ما بعد الظهر فإن مردودية العمل سوف تزداد بالإضافة إلى تقديم الخدمات لدى المواطنين سوف يتم بصورة أفضل.

يمثل هذا التعديل خطوه جيده من أجل تحسين جودة الخدمات بالإضافة إلى تحسين الانضباط الوظيفي لدى العاملين والالتزام أيضا بالتوجيهات الجديدة.

من المحتمل ان يتم تحسين التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة ويؤدي ذلك الى تعزيز الفعالية بين المؤسسات.

ما هو سن التقاعد للمرأة في الجزائر 2024؟

سن التقاعد في الجزائر هو 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء، يمكن لبعض الفئات التقاعد قبل هذه السن وفقًا لهذه الشروط، مثل العمل في بيئات صعبة أو بعد إتمام عدد معين من سنوات الخدمة (32 سنة من العمل، بغض النظر عن العمر).