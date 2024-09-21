“وزارة التربية الوطنية”.. هنا خطوات التسجيل في مسابقة توظيف مشرف تربية في الجزائر 2024👨‍🏫| توظيف أسلاك إدراية(مقتصد،مستشار توجيه..)

قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن مسابقة التوظيف لعدة مناصب هامة تشمل؛ مشرف تربية، مقتصد، نائب مقتصد، ملحق بالمخبر، ملحق رئيسي بالمخبر، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، حيث تعد هذه المسابقة فرصة مميزة للمؤهلين الذين يسعون للعمل في القطاع التربوي والمساهمة في تطوير البيئة التعليمية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال خطوات التسجيل في المسابقة والشروط المطلوبة.

خطوات التسجيل في مسابقة التوظيف

للمشاركة في مسابقة توظيف مشرف التربية وغيرها من المناصب الأخرى، يجب على المترشحين اتباع الخطوات التالية لإعداد ملف التقديم:

إعداد طلب خطي للمشاركة في المسابقة.

جمع الوثائق المطلوبة والتي تشمل؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مع كشف نقاط مسار التكوين.

استمارة المعلومات الخاصة بالمسابقة يمكن تحميلها من موقع الوظيفة العمومية.

صورتان شخصيتان.

بطاقة الإقامة.

وصل دفع الحوالة البريدية.

ظرف بريدي كبير الحجم.

تقديم الملف في المركز المحدد وفقا لاستمارة التسجيل.

الشروط المطلوبة للتسجيل في مسابقة التوظيف

تم الإعلان عن 4257 منصبا موزعة على مختلف ولايات الدولة وفقا للتفاصيل الموضحة في الإعلان المرفق، كما يتعين على المترشحين تلبية مجموعة من الشروط للمشاركة في المسابقة، والشروط كالتالي: