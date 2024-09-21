“وزارة المالية العراقية”.. شروط استحقاق وحصول البنت والأخت للراتب التقاعدي في القانون العراقي 2024؟؟ تفاصيل

يعد راتب التقاعد أحد الحقوق الأساسية التي يحصل عليها الموظف أو العامل بعد سنوات من الخدمة، ويستمر هذا الحق في تقديم الدعم المالي حتى بعد وفاة المعيل، حيث يمثل هذا الراتب مصدر مهم للأمان المالي للورثة ويتم تحويله إلى عائلته لمساعدتهم على مواجهة التحديات المالية، كما يثير هذا الموضوع العديد من التساؤلات حول كيفية تقسيم هذا الراتب بشكل عادل بين الورثة خاصة مع اختلاف الظروف العائلية وعدد المستحقين، لذا فإن فهم طريقة توزيع المعاشات يعد أمر ضروري للأسر لتأمين حقوقهم وضمان حصول كل فرد على نصيبه بشكل منصف، حيث تسعى العديد من الأسر لفهم كيفية توزيع المعاشات لضمان حقوق المستحقين.

طريقة توزيع راتب التقاعد

تحدد مؤسسة التأمينات الاجتماعية في العراق طريقة تقسيم راتب التقاعد كالتالي:

إذا كان عدد الورثة ثلاثة أو أكثر يقسم الراتب بالتساوي بينهم.

إذا كان عدد المستفيدين اثنين يتم توزيع 75% من الراتب بينهم.

في حالة وجود مستفيد واحد يحصل على 50% من راتب التقاعد.

للبنات أو الأخوات المتزوجات يتم منحهم منحة تعادل 18 شهر من راتب المتوفى لمساعدتهن في الزواج.

شروط استحقاق الراتب التقاعدي في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن وجود عدة شروط تؤثر على استحقاق الورثة للمعاش، والشروط كالتالي: