الوزارة: تكـشـف تعديل ساعات العمل في الجزائر لكافة العاملين بالدولـة وفقًا للتعديلات الاخيرة | اعــرف كم عدد ساعات العمل في القانون

هل تم تعديل ساعات العمل في الجزائر؟ يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة المتداولة بين جموع مواطني دولة الجزائر، ومن خلال البحث توصلنا إلى أنه بالفعل قد تم تعديل عدد ساعات العمل من قبل السيد رئيس الدولة الجزائرية، لا سيما أن هذا التعديل جاء في مرسوم رسمي برقم 272-24 بتاريخ يوم 13 أغسطس 2024، لذا هيا بنا نتعرف على تفاصيل أكثر حول التعديل الحاسم.

تعديل ساعات العمل في الجزائر

حينما تداول الكثير من مواطني دولة الجزائر أن هناك قرار جديد بخصوص العاملين في مختلف القطاعات العمومية داخل دولة الجزائر أنه تم تعديل ساعات العمل في الجزائر، فإننا وجدنا أن الساحة البحثية تمتلئ بالتساؤل حول تفاصيل هذا الأمر، ومن هنا وجدنا أنه وفقا لما تم الإعلان عنه في المرسوم التنفيذي فإنه قد تم تحديد عدد ساعات العمل الرسمية لتكون من 8:00 صباحا حتى 12:00 الظهر.

بالإضافة إلى أنه قد تم تحديد الفترة المسائية للعمل، التي تبدأ من الساعة 1:00 بعد الظهر حتى الساعة 4:30 في المساء، وهذا يعني أن تحديد ساعات العمل سوف تساعد في تقدم البلاد حيث إنه سيتم توفير بيئة عمل أكثر نظاما تتلاءم مع متطلبات الدولة.

خطة تعديل ساعات العمل في الجزائر

يتساءل الكثير من المواطنين داخل دولة الجزائر عمل حدث من وضع خطة تعديل ساعات العمل في الجزائر، وبالرجوع إلى وحدة الأهداف الرئيسة للحكومة الجزائرية فإن هذا سوف يساعد على تنظيم ساعات العمل، مما يتيح للموظفين القدرة على الموازنة بين الأمور المنزلية والشخصية وبين الأمور المهنية، مما يجعل الموظف يشعر بأنه قد قام بأداء جميع واجباته التي خلق من أجلها.

بالإضافة إلى أن الحكومة الجزائرية تأمل بأن يأتي هذا التعديل بثماره، حيث إنه يعد خطوة إيجابية لتحسين سير العملية المهنية داخل الدولة من ناحية، كما أنه يساهم أيضا في تحسين وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات وكذلك تحسين التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية من ناحية أخرى.