موعد فتح باب سكنات عدل 3 المرحلة الثانية خـلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.. شقة العمر مستنيــاك

يتطلع إلى معرفة د فتح موعسكنات عدل 3 المرحلة الثانية عدد كبير من المواطنين الجزائريين، وذلك بعد الاعلان اسماء الذين قاموا بتقديم طلبات الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع سكنات عدل 3 الذي تتبناه وزارة السكن والوكالة الوطنية لتحسين السكن في الجزائر، ويستهدف البرنامج توفير وحدات سكنية صالحة للسكن للفئات متوسطة الدخل ومحدودة الدخل في الجزائر وإليكم أهم خطوات الاستعلام عن نتيجة التقدم وذلك من خلال السطور السطور التالية لهذا التقرير.

التسجيل في سكنات عدل 3

بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التقدم في مشروع سكنات عدل 3 والذي قامت بطرحه وزارة السكن والعمران في الجزائر فإن عدد كبير من المواطنين يرغبون في التسجيل في سكنات عدل 3 والتي من المقرر أن تتم وفق الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل (AADL) عبر الرابط www.aadl.com.d

إذا كنت تسجل لأول مرة، قم بإنشاء حساب جديد بإدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة، مثل:

الاسم واللقب. رقم بطاقة الهوية الوطنية الحالة العائلية. الدخل الشهري. مكان الإقامة الحالي.

أرفق الوثائق المطلوبة بصيغة إلكترونية (PDF أو JPG).

بعد ملء البيانات، ستتلقى رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني تحتوي على رقم تسجيلك.

يمكنك متابعة ملفك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع الرسمي واستخدام رقم التسجيل الذي حصلت عليه.

شروط الحصول على سكنات عدل 3

حتى تتمكن من الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع سكنات عدل 3 يجب عليك أن يتوفر فيك عدة شروط مهمة نوضحها من خلال حديثنا عن نتائج سكنات عدل 3، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

يشترط في المتقدم أن لا يكون قد حصل على وحدة سكنية من أي مشروع سكني قبل ذلك.

من أهم الشروط هو كون المتقدم لا يمتلك أي قطعة أرض صالحة للسكن، وأن لا يكون مالك أي وحدة سكنية.

يشترط في الدخل الشهري أن لا يكون أقل من 24 الف دينار جزائري، وأن لا يكون أكثر من 118 الف دينار جزائري.

لم يتم تحديد الموعد الرسمي بعد لفتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من سكنات عدل 3 لعام 2024 في الجزائر، وفقا للوكالة الوطنية الجزائرية، سيفتح باب التسجيل بعد الانتهاء من توزيع الوحدات السكنية على المستفيدين من المرحلة الأولى.