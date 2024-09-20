هتسيطر على اللعبة وهتخلص كل المهمات.. أقوى شفرات جاتا سان أندرياس GTA san Andreas سارع خصومك في لحظه
تعتبر أقوى شفرات جاتا من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في الفترة الحالية لتعزيز تجربة اللعب وزيادة المتعة، حيث توفر هذه الشفرات للاعبين المزيد من التشويق والتجديد عند اللعب، وذلك بإضافة المزيد من المميزات التي من الصعب تواجدها بدون استخدام الشفرات، ورغم أن لعبة جاتا تعتبر من الألعاب القديمة إلا أنها مازلت محببة عند الجميع بكل أجزائها المختلفة، وفي هذا المقال سنعرض لكم قائمة بأقوى شفرات جاتا لنساعدكم في الموصول للمزيد من الاستمتاع أثناء اللعب.
أقوى شفرات جاتا سان اندرياس
تعتبر واحدة من مميزات أقوى شفرات جاتا هي أنها تساعدك في البقاء على قيد الحياة لفترة أطول، مما يزيد من حماس اللعبة، كما تقدم الكثير من المميزات الأخرى بالنسبة للأسلحة والطائرات والسيارات، وفيما يلي جدول بأقوى شفرات جاتا سان اندرياس:
|الرمز
|الوصف
|AMERICAN HELICOPTER
|لاستدعاء طائرة مروحية.
|HESOYAM
|يضيف إمكانية تعزيز الصحة.
|LXGIWYL
|يمكنك من الحصول على أسلحة جديدة.
|UZUMYMW
|للحصول على شفرة سلاح 3.
|BAGUVIX
|يوفر لك صحة غير محدودة.
|BUFFMEUP
|لزيادة عضلات اللاعب.
|WANRLTW
|للحصول على ذخيرة لا تنتهي.
|STILLLIKEDRESSINGUP
|شفرة التزيين.
|OUIQDMW
|لتفعيل الهدف التلقائي.
|IWANTITPAINTEDBLACK
|تحويل جميع السيارات إلى اللون الأسود.
|AMOMHRER
|للحصول على رمز الوقود.
|PANZER
|تمكنك من استدعاء سيارة.
|LOADSOFLITTLETHINGS
|شفرة التشغيل المثالية.
|PAINKILLER
|لتكون خارقاً لمدة خمس دقائق.
|TURTLE
|شفرة الموت.
|TOOLUP
|احصل على كافة الأسلحة بذخيرة كاملة.
|LAWYERUP
|شفرة تقليل مستوى مطالبة ومطاردة الشرطة لك.
|FUGITIVE
|هذه الشفرة سترفع من مستوى المطالبة بك من الشرطة.
|INCENDIARY
|شفرة الرصاصات المتفجرة من كل أسلحتك.
|HOTHANDS
|لا تضرب خصومك بقبضة من حديد واجههم بقبضة متفجرة.
|DEADEYE
|شفرة التصويب بشكل أفضل يمكنك إبطاء الوقت للحصول على تصويب ثابت.
|CATCHME
|شفرة الرفع من سرعتك في الركض للحد الأقصى.
|GOTGILLS
|سابق الأسماك واسبح بشكل أسرع سواء كنت في النهر أو البحر.
|SKYDIVE
|أحصل على مظلة واقفز من على جبل أو من داخل طائرة كما تشاء.
|AMERICAN HELICOPTER
|استدعاء الطائرة المروحية.
طريقة الحصول على آخر إصدار من لعبة جاتا
لتتمكن من الحصول على آخر إصدار من لعبة جاتا سان اندرياس على جهازك واستعمال أقوى الشفرات بها، عليك القيام بالتالي:
- التوجه لمتجر الألعاب الخاص بجهازك.
- في الشاشة الرئيسية للمتجر ستجد علامة البحث، قم بالضغط عليها وكتابة لعبة جاتا.
- اختر الإصدار الذي تريده واضغط على الزر الأخضر لبدء عملية الحصول على اللعبة.
- انتظر قليلاً لتنتهي العملية ثم قم بفتح اللعبة وبدء اللعب.