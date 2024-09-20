هتسيطر على اللعبة وهتخلص كل المهمات.. أقوى شفرات جاتا سان أندرياس GTA san Andreas سارع خصومك في لحظه

تعتبر أقوى شفرات جاتا من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في الفترة الحالية لتعزيز تجربة اللعب وزيادة المتعة، حيث توفر هذه الشفرات للاعبين المزيد من التشويق والتجديد عند اللعب، وذلك بإضافة المزيد من المميزات التي من الصعب تواجدها بدون استخدام الشفرات، ورغم أن لعبة جاتا تعتبر من الألعاب القديمة إلا أنها مازلت محببة عند الجميع بكل أجزائها المختلفة، وفي هذا المقال سنعرض لكم قائمة بأقوى شفرات جاتا لنساعدكم في الموصول للمزيد من الاستمتاع أثناء اللعب.

أقوى شفرات جاتا سان اندرياس

تعتبر واحدة من مميزات أقوى شفرات جاتا هي أنها تساعدك في البقاء على قيد الحياة لفترة أطول، مما يزيد من حماس اللعبة، كما تقدم الكثير من المميزات الأخرى بالنسبة للأسلحة والطائرات والسيارات، وفيما يلي جدول بأقوى شفرات جاتا سان اندرياس:

الرمز الوصف AMERICAN HELICOPTER لاستدعاء طائرة مروحية. HESOYAM يضيف إمكانية تعزيز الصحة. LXGIWYL يمكنك من الحصول على أسلحة جديدة. UZUMYMW للحصول على شفرة سلاح 3. BAGUVIX يوفر لك صحة غير محدودة. BUFFMEUP لزيادة عضلات اللاعب. WANRLTW للحصول على ذخيرة لا تنتهي. STILLLIKEDRESSINGUP شفرة التزيين. OUIQDMW لتفعيل الهدف التلقائي. IWANTITPAINTEDBLACK تحويل جميع السيارات إلى اللون الأسود. AMOMHRER للحصول على رمز الوقود. PANZER تمكنك من استدعاء سيارة. LOADSOFLITTLETHINGS شفرة التشغيل المثالية. PAINKILLER لتكون خارقاً لمدة خمس دقائق. TURTLE شفرة الموت. TOOLUP احصل على كافة الأسلحة بذخيرة كاملة. LAWYERUP شفرة تقليل مستوى مطالبة ومطاردة الشرطة لك. FUGITIVE هذه الشفرة سترفع من مستوى المطالبة بك من الشرطة. INCENDIARY شفرة الرصاصات المتفجرة من كل أسلحتك. HOTHANDS لا تضرب خصومك بقبضة من حديد واجههم بقبضة متفجرة. DEADEYE شفرة التصويب بشكل أفضل يمكنك إبطاء الوقت للحصول على تصويب ثابت. CATCHME شفرة الرفع من سرعتك في الركض للحد الأقصى. GOTGILLS سابق الأسماك واسبح بشكل أسرع سواء كنت في النهر أو البحر. SKYDIVE أحصل على مظلة واقفز من على جبل أو من داخل طائرة كما تشاء. AMERICAN HELICOPTER استدعاء الطائرة المروحية.

طريقة الحصول على آخر إصدار من لعبة جاتا

لتتمكن من الحصول على آخر إصدار من لعبة جاتا سان اندرياس على جهازك واستعمال أقوى الشفرات بها، عليك القيام بالتالي: