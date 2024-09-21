هـــام.. رياح وسحب كثيفة تضرب عدة محافظات في العراق وقرار حول تأجيل الدراسة

يشغل محركات البحث في الآونة الأخيرة هل سيتم تاجيل المدارس، وذلك بعد أن تم الإشارة إلى أحوال الطقس بالعراق منذ صباح اليوم الجمعة إلى أنه من المحتمل هطول الأمطار على الكثير من المناطق والتي من بينها مرتفعات دهوك وأربيل والسليمانية، بالإضافة إلى أنها سوف تشمل الموصل وصلاح الدين، ومن المحتمل أن تكون مصاحبة لسحب رعدية مع هبوب رياح تسبب غبار في هذه المناطق، وقد أثار ذلك الخبر قلق الطلاب وأولياء الأمور، ويتساءلون بكثرة هل سيتم تأجيل موعد بداية الدراسة أم لا، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.

قرار حول تأجيل الدراسة في العراق بسبب التقلبات الجوية

بعد الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرها رواد المنصات في الساعات الأخيرة، قامت الوزارة بالتأكيد على أن تأجيل العام الدراسي ليس أمرا صحيحا وليس له أساس من الصحة، كما أن الهدف وراء ذلك هو إثارة الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، كما أنه سيتم العمل وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة في الأيام الماضية ولا توجد أي نية للتأجيل مطلقا.

الطقس في العراق

شهد طقس العراق انخفاض جوي في الآونة الأخيرة، والذي يشير إلى بداية هطول الأمطار الموسمية، والتي سوف تشمل بعض المناطق وبالتحديد المرتفعات الجبلية التي سوف تتعرض للأمطار الغزيرة، كما أنه من المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة في الموصل وصلاح الدين، وبالنسبة لشمال الأنبار من المحتمل أن تحل الأمطار على أجزاء منها، وبالنسبة للمناطق الأخرى فسوف تظهر السحب العالية والمتوسطة وبنسبة كبيرة لن تكون ممطرة، ويشير ذلك إلى بداية تحسين حالة الغلاف الجوي، كما أن حركة الرياح في الأيام القادمة سوف تشهد تقلبا بين السكون والنشاط في كثير من المناطق، وفي بداية الأسبوع القادم من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ثم تنخفض مجددا في نهايته.