أكواد جديدة في لعبة سان اندرياس.. استفد من مميزات متنوعة في لعبة جاتا اندرس وطريقة شحن الأكواد  

تعتبر لعبة جاتا من أكثر العاب المطاردات شهرة منذ إصدارها للمرة الأولى ويرغب العديد من الأشخاص الاستفادة من المميزات الجديدة في اللعبة، ويتم التساؤل بشكل مستمر على أحدث أكواد جاتا كما تم التوضيح على أهم المميزات التي تستفيد منها فور شحن الأكواد الجديدة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

أكواد جاتا اندرس الجديدة

حرصت لعبة جاتا على تطوير محتواها بشكل كبير، ويتم التساؤل بشكل مستمر على احدث اكواد اللعبة، وهي كالتالي:

HESOYAM: يعتبر من الاكواد التي يستفاد منها اللاعب في إصلاح السيارة الخاصة به والحصول على صحة جديدة.

BAGUVIX: من خلال هذا الكود يمكنك الحصول على صحة لا نهائية.

CVWKXAM: يمنحك اكسجين لا ينتهي.

LXGIWYL: يتم منحك مجموعة رقم 1 من الأسلحة.

PROFESSIONALSKIT: يمنحك المجموعة الثانية من الأسلحة.

UZUMYMW: يمنحك المجموعة الثالثة من الأسلحة.

STICKLIKEGLUE: تستفيد من الكود في تعلم القيادة واتقانها في الطرق المختلفة.

AEZAKMI: يحرص الكود على إبعاد الشرطة عنك نهائيا والابتعاد عن مطاردات الشرطة بالكامل.

ANOSEONGLASS: يساعدك في زيادة نشاط اللاعب ورفع نسبة الأدرينالين بشكل كبير.

BAGOWPG: يمنحك بعض المكافآت المالية.

BRINGITON: يساعدك في تفعيل مطاردة الشرطة لك.

BTCDBCB: يساعدك الكود في زيادة وزنك.

BUFFMEUP: يمنحك جسم مميز وهو جسد حامل الأثقال.

ما هي مزايا شحن شفرات جاتا

بعد التعرف على مجموعه من الأكواد الجديدة التي تستفيد منها، يتساءل بعض الأشخاص على أهم مميزات شحن الأكواد وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: