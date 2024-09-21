“القضاء الجزائري”.. الكشف عن الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام في الجزائر 2024.. الشروط الجديدة

البحث الآن يتزايد بشكل كبير للغاية عن الفئات الغير مشمولة بتعديل قانون العفو العام في الجزائر 2024، وذلك لكي يستطيع جميع الجزائريين معرفة من الذي ينطبق عليهم هذا القرار، ومن سيتم شمله في التعديل الجديد لقانون العفو، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر بالإضافة إلى الشروط التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي لهذا تابعوا معنا الآن السطور التالية.

الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام 2024 الجزائر

تم الاعلان بشكل رسمي من قبل اللجنة القانونية النيابية في دولة الجزائر 2024 عن الفئات الغير مشمولة بتعديل قانون العفو العام، ومن ضمن هذه الفئات التالي:

المتهمون بالإرهاب لمن ثبتت عليه التهمة.

سرقة المال العام وتجارة المخدرات وزنا المحارم.

وكذلك المتهمين بقضايا القتل ويجب ان يكون قد قروا بالتنازل”.

الفعل المخل بالحياء والاغتصاب، والاختطاف.

الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء.

تزوير المحررات الرسمية والعمومية.

وجرائم الانتحال.

الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة.

جرائم التمييز وخطاب الكراهية.

جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع.

تهريب المهاجرين.

جرائم المخدرات بكل أصنافها.

جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال.

مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام بالجزائر 2024

قد قام مجلس النواب بجلسة لقراءة تقرير ومناقشة المشروع الخاص بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام بالجزائر 2024، وقد قام رئيس الجمهورية بالتوقيع وذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء وتوضيح أن هذا القانون تحتاجه جميع البلاد، وذلك لكي يسود الأمن والآمان والاستقرار بعيدا عن العنف وتم توقيع مرسومين رئاسيين وكان المرسوم الأول عبارة عن إجراءات العفو، وتشمل هذه الإجراءات حوالي 8940 محبوسا، بينما الإجراء والمرسوم الثاني كان يخص النزلاء الذين يحملون شهادات تعليمية وكما وضحنا لكم سابقا أن هذا التعديل يخص السجناء ما عدا الفئات التي تم توضيحها من خلال السطور السابقة.