قرار وزاري بتخفيض رواتب الموظفين في العراق بسبب نقص السيولة.. وزارة المالية العراقية توضح

هناك بعض المؤشرات التي تدل على تخفيض رواتب الموظفين بالعراق، حيث أن البلد تتعرض لأزمة مالية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط، ونظرا لأن الدولة بها تضخم وظيفي أدى إلى تخصيص نصف الموازنة العامة الخاصة بالرواتب، وقد أثار ذلك الأمر قلق الكثير من المواطنين خوفا من تخفيض قيمة الراتب الشهري، وأصبح الكثير يتساءلون بشدة عن ذلك الأمر ومدى صحته، وقد تم الإشارة إلى حقيقة الأمر ونذكر لكم ذلك في السطور التالية.

تخفيض رواتب الموظفين في العراق بسبب نقص السيولة

أكد نائب رئيس اللجنة، إخلاص الدليمي على نقص السيولة المالية في الدولة خلال الفترة الأخيرة، وقد أصبحت الأزمة التي تمر بها البلد تحتاج لخطة سريعة لحل ذلك الأمر ومعالجته، ويتساءل الكثير من المواطنين هل سيؤثر ذلك على قيمة الراتب الشهري وخفضها أم لا، ولكن أكدت إخلاص الدليمي على أن خفض الرواتب ليس من الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة ولن يتم اللجوء إلى ذلك الأمر وسوف يحصل الجميع على رواتبهم المعتادة.

الاستعلام عن زيادة الراتب الموظفين في العراق

نتيجة الأخبار المتداولة في الفترة الأخيرة بشأن نقص السيولة المالية أصبح الكثير من المواطنين قلقين حيال رواتبهم الشهرية ويرغبون في التعرف على هل سيتم خفض قيمة الرواتب أم لا، وقد جئنا لكم في النقاط التالية بطريقة الاستعلام عن الرواتب ومعرفة قيمتها، ما عليكم إلا إتباع الخطوات الآتية: