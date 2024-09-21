وحش آيفون الجديد .. موعد حجز ايفون 16 وسعره في الأسواق احجزه الآن

بعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف آيفون 16 في مؤتمر عالمي، قامت مكتبة جرير بالإعلان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس عن موعد بدء الطلب المسبق على سلسلة آيفون 16 في المملكة العربية السعودية في فقرات هذا المقال، سنستعرض موعد إطلاق أجهزة آيفون 16 وأبرز المواصفات المتعلقة بها، فضلاً عن عروض مكتبة جرير لشراء هواتف آيفون 16.

سعر أيفون 16 في السعودية والإمارات

تقوم شركة أبل بإطلاق هواتفها الذكية كل عام في أربع فئات، وهي النسخة العادية من آيفون 16، ونسخة آيفون بلص، ونسخة آيفون برو، ونسخة آيفون برو ماكس وجاءت مزايا ومواصفات أيفون 16 كالتالي:

تتميز الكاميرا الخلفية في هاتف أيفون 16 بأنها مزودة بعدسة واسعة بدقة 48 ميجابكسل، حيث يمكنها التقاط 120 إطارًا في الثانية، مما يمنحك القدرة على تسجيل فيديوهات عالية الجودة والدقة بفضل المستشعر الرباعي.

تستخدم الكاميرات تقنية الذكاء الاصطناعي.

تم تصنيع هاتف آيفون 16 من مادة التيتانيوم، تماماً كما في الإصدار السابق، مما يساهم في جعله خفيفاً وقوياً، ويتميز بتصميم أنحف يسهل استخدامه.

يدعم آيفون 16 تقنية الذكاء الاصطناعي، ويتميز ببطارية بسعة تصل إلى 4422 مللي أمبير، بالإضافة إلى معالج سداسي النواة من نوع A18 Pro.

يتضمن هاتف أيفون 16 ميزة جديدة للتصوير التلقائي، ويدعم تقريبًا يصل إلى 100%.

يتوفر أيفون 16 بأحجام تخزين متنوعة، وهي: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت.

تتضمن ألوان آيفون 16 العادي الأبيض، الأسود، الوردي، الأخضر الفاتح، والأزرق الفاتح، بينما تتوفر ألوان آيفون 16 برو وبرو ماكس باللون التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الطبيعي، التيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الصحراوي.

متى موعد مؤتمر ابل 2024؟

أعلنت شركة آبل رسميًا أن سلسلة هواتف آيفون 16 ستُعرض في المؤتمر القادم المقرر عقده يوم الاثنين 9 سبتمبر، حيث سيبدأ الحدث في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت UTC.