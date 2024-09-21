“سارع بالتقديم ” خطوات التسجيل في منحة الطلبة بالعراق 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن منحة للطلاب، تهدف هذه المنحة إلى تخفيف الأعباء الإقتصادية عن الأسر محدودة الدخل عن طريق استكمال الدراسة بتكاليف أقل، وأتاحت التسجيل الكترونيًا للتسهيل كما أنها وضعت شروط وذلك لوصول المنحة لمن يستحقها، سوف نوضح ما هي الشروط اللازمة للتسجيل وكيفية التسجيل في المنحة فيما يلي.

كيفية التسجيل في منحة الطلبة بالعراق

قامت وزارة العمل والشؤون بتوفير خدمة التقديم في المنحة إلكترونيًا وهذا للتسهيل يمكنك ذلك اتباع الآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

من الصفحة الرئيسية اختر خدمة منح الطلاب.

أدخل رقمك التعريفي وأيضًا رقم السر في الخانة المخصصة.

كتابة جميع البيانات التي يطلبها منك المواقع مثل الاسم عنوان البريد ورقم الهاتف.

رفع الوثائق المطلوب مثل شهادة الميلاد بطاقة الهوية الوطنية وإثبات الحالة المادية والإجتماعية.

راجع بياناتك ثم انقر على إرسال.

سوف يتم إرسال لك الرد على عنوان بريدك من خلال الجهات المعنية بعد المراجعة.

شروط التسجيل في منحة الطلبة بالعراق

لقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروطا للمتقدمين على هذه المنحة وهذا لضمان وصول هذه المنحة إلى الفئات المستحقة لإستكمال مسيرتهم التعليمية والشروط كالتالي: