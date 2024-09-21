سجل لابنك الآن.. في منحة الطفل بالجزائر وتعرف على أهم شروط التسجيل في المنحة

تعتبر منحة الطفل الجزائري من أهم المساعدات المالية التي يتم صرفها للعائلات هناك، ويتساءل البعض على الخطوات الصحيحة في التسجيل في المنحة، كما أعلنت الحكومة الجزائرية بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة الأطفال المتقدمين لصرف الدعم سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

شروط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر

حرصت الحكومة الجزائرية على توفير المساعدات المالية لكافة الأسر من محدودي الدخل هناك، ولكن وضعت بعض الضوابط الهامة التي يجب توافرها في الأطفال ليتم الموافقة على طلب صرف الدعم، وتتلخص الشروط في الآتي:

يجب التأكد من أن الطفل المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية ومن أبوين جزائريين ليتم قبول صرف الدعم.

من الضروري أن يكون الاسرة بالكامل مقيمة بشكل دائم في اي من محافظات الجزائر المختلفة.

من الضروري أن يكون بلغ الطفل من العمر 6 سنوات ولا يتخطى 18 عام عند التسجيل ليتم قبول الطلب.

يجب التأكد من أن الاسرة من محدودي الدخل ويجب تقديم ما يثبت ذلك، ويجب التأكد من أن الطفل مسجل في وزارة التضامن الاجتماعي ليتم قبول طلبة بصرف الدعم.

يلزم على الاسرة أن يكون لديها حساب بنكي فعال ليتم الموافقة على صرف قيمة الدعم.

يجب الاهتمام بتقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تطلبها الوزارة لتأكيد صرف الدعم.

كما يجب ألا يتخطى الدخل الشهري للأسرة الحد المانع التي أعلنت عنه الوزارة.

طريقة التسجيل في منحة الطفل الجزائري

بعد الاطلاع على الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة الأطفال ليتم الموافقة على صرف قيمة الدعم، يتساءل البعض على الخطوات الصحيحة في التسجيل في المنحة وهي كالتالي: