نتائجنـــا nataegna.net.. نتائج الثالث متوسط الدور الثاني في عموم العراق 2024 

يشعر الكثير من الطلاب بالقلق الشديد حيال نتائج الثالث متوسط الدور الثاني بالعراق، حيث أنهى الطلاب مرحلة اختبارات الدور الثاني في الأيام القليلة الماضية، حيث تعد هذه الاختبارات فرصة ثانية للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ من اجتياز هذه المرحلة في المرة الأولى، وقد تم بدء أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب بعد الانتهاء من الاختبارات، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أنه فور تجهيز نتائج الطلاب بالكامل سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتائج.

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني في عموم العراق 2024

سهلت وزارة التربية العراقية على الطلاب الاستعلام عن نتائج الدور الثاني للصف الثالث المتوسط دون الحاجة التوجه للمدرسة التي ينضم إليها الطالب، وإليكم الخطوات اللازم إتباعها للوصول إلى النتيجة في النقاط التالية:

يتوجه الطالب نحو موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

ثم الإنتقال نحو نتائجنا.

فتح علامة تبويب الخدمات.

ثم اختيار خانة الاستعلام عن النتائج.

تحديد نتائج الثالث متوسط الدور الثاني لعام 2024.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب واسمه.

ثم إدخال المحافظة التابع لها.

سوف يظهر الملف الذي يحمل نتيجة أبناء هذه المحافظة.

يتم الضغط على زر تنزيل الملف على الجهاز.

بعد لحظات سيتم تحميله ويمكن فتحه للبحث عن نتيجة الطالب والتعرف عليها بالتفصيل.

نتائجنا نتائج ثالث متوسط دور ثاني

أعلنت وزارة التربية العراقية في الأيام القليلة الماضية أنه سيتم الكشف عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني في القريب، ونظرا لقلق الطلاب وتساؤلهم بكثرة عن نتائجهم للاطمئنان على اجتياز هذه المرحلة، فقد أشارت الوزارة إلى أن نسبة النجاح في الدور الثاني لهذا العام مرتفعة جدا وقد تجاوز عدد كبير من الطلاب هذه المرحلة الصعبة.