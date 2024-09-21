سامسونج تطرح أقوى هواتفها.. توقعات هاتف سامسونج الترا اس 25 وسعره قرييا في الاسوق

تسببت تسريبات جديدة عن توقعات هاتف سامسونج الترا اس 25 في جذب اهتمام العديد من الأشخاص من خلال تقديم تفاصيل حول هاتف سامسونج المرتقب، سيكون هذا الهاتف الذكي الرائد المزود بأحدث التقنيات، وذلك بفضل معالج قوي وكاميرا متطورة وتصميم عصري، و من المتوقع أن يطرح هاتف جالكسي إس 25 الترا كأحد أول الأجهزة التي سيتم تزويدها بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 4، الذي يرجح أن يقدم الأداء والكفاءة الأسرع في استهلاك الطاقة بالمقارنة مع الإصدارات السابقة وسوف نتحدث عن توقعات هاتف سامسونج الترا اس 25 في مقالنا هذا.

توقعات هاتف سامسونج الترا اس 25

ما زالت توقعات هاتف سامسونج الترا اس 25 هي محور الاهتمام بين عشاق هواتف سامسونج جالكسي والتي سنفصلها لكم كالاتي:

سعة البطارية ستظل 5000 مللي أمبير، إلا أن تعزيز كفاءة المعالج قد يساعد في زيادة عمر البطارية.

يُعتبر تصميم جالكسي إس 25 الترا من الميزات البارزة، حيث تعتمد سامسونج على تقنية Infinity-O التي تتيح شاشة شبه خالية من العوائق مع ثقب صغير لكاميرا السلفي، مما يوفر تجربة بصرية سلسة للمستخدمين.

بالمقابل، لا تزال أبل تعتمد على الشق على شكل حبة من خلال تقنية Dynamic Island، التي رغم تحسيناتها، لا تزال تبدو كإعادة لتصاميم سابقة.

مميزات هاتف سامسونج الترا اس 25

توقع المهتمون بهواتف سامسونج جالكسي على ضوء التسريبات التي خرجت من شركة سامسونج أن يمتاز الهاتف بالآتي: