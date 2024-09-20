” يلا نلعب مع لولو ” تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 استقبليها وفرحي عيالك بيها طول اليوم
قناة وناسة من أكثر القنوات المخصصة للأطفال على مستوى العالم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى التعليمي والترفيهي الذي يعطي المشاهد احتياجاته من التسلية والترفيه بمختلف أعمارهم، تسهم برامج قناة وناسة المتميزة في تحسين مهارات التعلم والنمو، مما جعلها خيارًا شائعًا لدى العائلات، وبسبب شعبيتها، يبحث الكثيرون عن تردداتها بانتظام، في السطور التالية، سنستعرض تردد قناة وناسة على قمري نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى كيفية ضبط هذه الترددات.
تردد قناة وناسة للأطفال 2024 نايل سات
للاستمتاع بمحتوى قناة وناسة، من الضروري التأكد من ضبط جهاز التلفاز على التردد الصحيح إليك التفاصيل:
- التردد 11470
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة SD
تردد قناة وناسة على عرب سات:
- التردد 11270
- القمر الصناعي: عرب سات
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة SD
خطوات ضبط تردد قناة وناسة على جهاز التلفاز 2024
لضبط قناة وناسة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بتوصيل جهاز الاستقبال (الرسيفر) باستخدام كابل HDMI أو AV حسب المدخل المتاح.
- شغل التلفاز وجهاز الاستقبال.
- اضبط جهاز الاستقبال على المدخل الصحيح.
- افتح قائمة البحث على جهاز الاستقبال وابحث عن قناة وناسة باستخدام التردد بالأعلى.
- بعد العثور على القناة، اضغط على زر الحفظ لإضافتها إلى قائمة القنوات.