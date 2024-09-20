” يلا نلعب مع لولو ” تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 استقبليها وفرحي عيالك بيها طول اليوم

قناة وناسة من أكثر القنوات المخصصة للأطفال على مستوى العالم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى التعليمي والترفيهي الذي يعطي المشاهد احتياجاته من التسلية والترفيه بمختلف أعمارهم، تسهم برامج قناة وناسة المتميزة في تحسين مهارات التعلم والنمو، مما جعلها خيارًا شائعًا لدى العائلات، وبسبب شعبيتها، يبحث الكثيرون عن تردداتها بانتظام، في السطور التالية، سنستعرض تردد قناة وناسة على قمري نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى كيفية ضبط هذه الترددات.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 نايل سات

للاستمتاع بمحتوى قناة وناسة، من الضروري التأكد من ضبط جهاز التلفاز على التردد الصحيح إليك التفاصيل:

التردد 11470 القمر الصناعي: نايل سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب: عمودي الجودة SD

تردد قناة وناسة على عرب سات:

التردد 11270

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الاستقطاب: عمودي

الجودة SD

خطوات ضبط تردد قناة وناسة على جهاز التلفاز 2024

لضبط قناة وناسة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: