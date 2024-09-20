شجع المارد الأحمر.. موعد مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة دور الإياب دوري أبطال أفريقيا

جماهير القلعة الحمراء يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني والقنوات الناقلة، حيث غدًا تنطلق مباراة دور الإياب ضمن دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري وجورماهيا الكيني، ونذكر لكم تفاصيل هذا اللقاء والقنوات الناقلة، فتابعوا معنا.

موعد مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني

يواجه الأهلي المصري غدًا نظيره الكيني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وذلك بدور الإياب، حيث ينتهي اليوم من التمارين ويستعد للمواجهة، حيث المباراة ستكون في الموعد التالي:

يوم السبت الموافق 21 من شهر سبتمبر من عام 2024.

بداية اللقاء الساعة 7:00 م بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

الساعة 8:00 على توقيت الإمارات العربية المتحدة.

استاد القاهرة الدولي هو الحاضن لقاء الأهلي أمام جورماهيا.

القناة الناقلة مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني

وضحنا لكم موعد مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني، حيث دور الإياب من بطولة أبطال إفريقيا، ويمكن متابعة جميع مباريات الأهلي في البطولة عبر قناة “أون تايم سبورت”، حيث تقوم بنقل لقاءات الأهلي على شاشتها، ويمكن استقبال القناة على النايل سات بتردد 11862 واستقطاب رأسي وترميز 27500 مع معدل تصحيح 6/5.

ويُذكر أن الأهلي المصري قد فاز على نظيره في دور الذهاب بثلاث أهداف دون رد، حيث سجل بيرسي تاو هدفين، بينما رامي ربيعة سجل هدف واحد، علمًا بأن الأهلي قد حصل على اللقلب في آخر نسختين من البطولة، حيث السنة الماضية فاز على الترجي التونسي، بينما ما قبلها فاز على الوداد المغربي، ويأمل بكل تأكيد أن يفوز في هذه النسخة لتكون المرة الثالثة على التوالي.