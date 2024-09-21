سجل الآن.. خطوات التسجيل في منحة الطلاب بالعراق 2024 والشروط اللازمة للتقديم

تعد منحة الطلاب في العراق لعام 2024 من أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة العراقية لدعم الطلبة من العائلات ذات الدخل المحدود بهدف تشجيع التعليم وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر حيث تشمل المنحة تقديم مساعدات مالية شهرية تتراوح قيمتها حسب فئات المستحقين وتستهدف الطلاب في المدارس والجامعات الذين يستوفون شروط معينة حيث يتم مراجعة الطلبات وإخطار المقبولين عبر البريد الإلكتروني مما يسهل على الطلاب متابعة طلباتهم والاستفادة من الدعم.

خطوات التسجيل في منحة الطلاب بالعراق 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن فتح باب التسجيل للطلاب ذوي الدخل المنخفض للحصول على منحة الطلاب لعام 2024 وذلك لمساعدتهم في استكمال دراستهم حيث يمكن التسجيل عبر الرابط المخصص من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق للدخول إلى الموقع اضغط هنا

النقر على تبويب تسجيل الدخول.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

الضغط على خيار منحة الطلاب.

ملء البيانات المطلوبة للطالب المتقدم.

إرفاق الوثائق والمستندات اللازمة.

يتم الضغط على زر إرسال الطلب.

شروط الحصول على منحة الطلاب بالعراق

للحصول على منحة الطلاب في العراق لعام 2024 يجب على الطالب استيفاء الشروط التالية: