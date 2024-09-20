تعرف من هنا على حقيقة ارتفاع سعر الذهب عالميا وتاثيرة بسبب البنك الدولي العالمي

تعتبر أسعار الذهب في مصر مهمة جدًا لكل المواطنين الذين يسعون للاستثمار ويبحثون عن وسيلة لحماية أموالهم يعتبر الذهب وسيلة آمنة للادخار يلجأ إليها العديد من الأشخاص في فترات الأزمات شهدت أسعار الذهب في مصر تحولات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع أسعار الدولار، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب عالمياً وبالتالي على الأسعار المحلية يُعتبر الذهب في مصر عنصراً مهماً للعديد من الفئات، مثل الأشخاص الذين يستعدون للزواج والمستثمرين والتجار والنساء الرائدات في المنازل اللاتي يردن شراء احتياجاتهن وحفظ أموالهن لتجنب فقدان قيمتها.

سعر أونصة الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب العالمية اليوم الاثنين ارتفاعاً بنسبة 1.7% ليصل إلى 2119 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع الأول من ديسمبر، مما يعكس زيادة قدرها 37 دولاراً جاء هذا بعد ارتفاع سابق يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.9%، حيث حقق ربحاً قدره 38 دولار، وفقًا للتحليل الفني من جولد بيليون.

سعر الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية لليلة الأمس وبدء التعاملات الصباحية، حيث وصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا بين المواطنين، إلى 3800 جنيه للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن تعرضت الأسعار لزيادات متتالية خلال اليوم الواحد شمل الارتفاع أيضًا أنواع الذهب الأخرى المختلفة سُجلت أسعار جرام الذهب اليوم بعد التحديثات الأخيرة.