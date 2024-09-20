فرحي اطفالك بأجمل الأغاني.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات وطريقة ضبط القناة 

يتساءل العديد من الأشخاص في الفترة الأخيرة على التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة، وذلك بعد العمل على تحديث التردد من قبل إدارة القناة لعرض المحتوى بطريقة أفضل، وقد يبحث عنها الجميع بسبب تنوع محتواها بشكل كبير بين الأغاني التعليمية والترفيهية، ويتساءل البعض على الطريقة الصحيحة في تحديث التردد الخاص بالقناة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة من أولي قنوات الأطفال الموجودة على الساحة في الفترة الحالية والتي تحرص على عرض محتوى متنوع ومميز للأطفال بمختلف أعمارهم، ويتساءل البعض على التردد الجديد للقناة وقد تم التوضيح بأنه كالتالي:

ترددها الجديد 11258.

معامل الترميز 27500.

استقطاب طيور الجنة أفقي.

معامل تصحيح الخطأ وهو: ⅚.

وقد أعلنت أيضا إدارة القناة بأنها حرصت على تعديل التردد أيضا على قمر العرب سات وقد تم التوضيح بأن التردد الجديد كالتالي:

ترددها 11310.

معامل الترميز الجديد 3000.

فيما أن استقطاب القناة أفقي.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

خطوات تحديث تردد قناة طيور الجنة

ضبط التردد الخاص بالقناة من الأمور البسيطة والتي لا تتطلب خبرة واسعة فقط كل ما عليك التعرف على الخطوات الصحيحة في التحديث وهي كالتالي: