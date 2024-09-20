وزارة المالية العراقية تعلن.. موعد صرف رواتب المتقاعدين وكيفية الاستعلام على قيمة الراتب 

يعتبر المتقاعدين بالعراق من أكثر الفئات الموجودة هناك لذا يهتم الكثيرين بكافة الاخبار التي تعلنها وزارة المالية العراقية بخصوص رواتب التقاعد، ويتساءل العديد من المواطنين على الموعد الرسمي التي يتم صرف به قيمة رواتب التقاعد، كما أعلنت وزارة المالية العراقية بانة يمكن الاستعلام على قيمة الراتب الكترونيا سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

موعد صرف راتب التقاعد بالعراق

أوضحت وزارة المالية العراقية بأنه تم العمل على تحديد الموعد الرسمي لصرف قيمة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين هناك على أن تكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي، وقد أكدت بأنه يمكن ان يختلف موعد الصرف على حسب العطلات الرسمية او الأسبوعية في الدولة، كما أوضحت بأنه لا توجد أي زيادة جديدة سيتم صرفها على الرواتب في الفترة الحالية وفي حين اصدار زيادة سيتم الإعلان عنها رسميا.

طريقة الاستعلام على رواتب التقاعد

يرغب العديد من المواطنين بالعراق الاستعلام على قيمة الراتب الخاص بهم، ويتم التساؤل بشكل مستمر على طريقة الاستعلام وقد أوضحت وزارة المالية بأنه يتم الاستعلام على قيمة الراتب الكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: