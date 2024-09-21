تابع مسلسلك المفضل الآن.. موعد عرض مسلسل عثمان الجزء السادس وأهم القنوات الناقلة

يعود مسلسل المؤسس عثمان في موسمه السادس ليستكمل رحلة تأسيس الدولة العثمانية التي بدأها الغازي عثمان بن أرطغرل حيث استطاع المسلسل تحقيق نجاحا واسعا في مواسمه السابقة بفضل حبكته التاريخية الممتعة وأداء أبطاله المتميز حتى يصبح من أشهر الأعمال الدرامية التركية على المستوى الدولي مع اقتراب عرض الحلقة الأولى من الموسم السادس حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الأحداث الجديدة وماهو المتوقع أن يحدث في الحلقات القادمة خاصة بعد نهاية مثيرة للموسم السابق.

القنوات الناقلة للمسلسل عثمان الجزء السادس

هذه القنوات تقدم الحلقات الجديدة من مسلسل عثمان مترجمة للعربية حيث يتم تقديمها بشكل أسبوعى حيث يمكن الآن للمشاهدين في العالم العربي الاستمتاع بجودة عالية وتغطية مستمرة للأحداث المشوقة ومعرفه المزيد من الاحداث القادمه لذلك نقدم اليكم من خلال المقال ترددات القنوات الناقلة لمسلسل عثمان على الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعة الحلقات المترجمة بشكل أسبوعي:

قناة الفجر الجزائرية (نايل سات)

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

قناة الفجر الجزائرية (عرب سات)

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة : 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

موعد عرض حلقات عثمان الجزء السادس

يترقب الجمهور عرض مسلسل عثمان خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر، كما جرت العادة في المواسم السابقة، ننتظر الإعلان الرسمي عن الموعد المحدد، وسيمتد العرض كما اعتاد عليه الجمهور في المواسم السابقة.