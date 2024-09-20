كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024

تحرص منصة مظلتي الإلكترونية التي تم إصدارها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق على تقديم أسماء الرعاية الاجتماعية الخاصة للوجبة الأخيرة بصيغة ال pdf وسهولة الإطلاع على أسماء المستفيدين من المنحة المقدمة، حيث تحرص الوزارة على دراسة كافة الطلبات المقدمة بشكل من الدقة لضمان وصول الوجبة إلى المستحقين فقط وفي حال عدم توافق الشروط المحددة مع الطلب المقدم يتم رفضه في الحال، وتتمثل الرعاية الاجتماعية كونها جزءاً من الدعم الحكومي التي يتم تقديمه من قبل الجهات المسؤولة في العراق لعدد كبير من المواطنين وذلك بهدف المساعدة المالية وتحسين ظروف المعيشية الخاصة بهم.

كيفية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قامت الجهات المسؤولة في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق سهولة الإطلاع على أسماء المستفيدين عبر منصة مظلتي الإلكترونية التي تعتبر كونها من إحدى أهم المنصات الرقمية التي تكون تابعة للوزارة وتحتوي على الكثير من الخدمات المقدمة ويتم الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات المتمثلة في النقاط التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي الرقمية من هنا .

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم.

اختيار خانة خدمة أسماء الضمان الإجتماعي.

اختيار رقم الوجبة والمحافظة التابع إليها المتقدم.

تدوين جميع البيانات في الأماكن المخصصة.

التأكيد على صحة البيانات المدونة.

سوف يتم عرض القوائم الخاصة والأسماء المشمولة.

شروط الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن الشروط اللازم توافرها للحصول على الدعم الاجتماعي والتي يعد كونه جزءاً مهما من المساعدة المالية المقدمة من قبل الجهات المسؤولة في العراق، وتتمثل هذه الشروط بأنها تكون كالآتي: