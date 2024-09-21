من هنا… استعلم بالرابط الرسمى عن اسماء المقبولين فى حج القرعة بالعراق 2025

الاستعلام على قرعة الحج فى العراق من أكثر الأمور التي يهتم بها المواطنين المتقدمين على القرعة، وقد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق بأنه يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين فى قرعة الحج من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بها، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة، وقامت الهيئة بوضع الشروط و الضوابط الأساسية التي يجب توافرها فى المتقدميننت وسوف سنتعرف عليها فى هذا المقال.

الاستعلام عن أسماء المقبولين فى حج القرعة بالعراق 2025.

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة فى العراق، أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين فى حج القرعة بالعراق 2025، وذاك من خلال الخطوات الاتية:

اولا: الدخول إلى موقع الرسمى للهيئة العليا للحج والعمرة.

ثانيا: اختيار خدمة قرعة الحج.

ثالثا: اضغط على الاستعلام عن المقبولين فى حج القرعة.

رابعا: إدخل جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

خامسا: اضغط على البحث لعرض النتائج.

شروط التقدم لقرعة الحج بالعراق 2025.

وضعت الهيئة العليا للحج والعمرة بعض الشروط التر يجب أن تتوافر فى المتقدمين لقرعة الحج، وهى كما يلى:

أن يكون المتقدم عراقى الجنسية ويقيم فى دولة العراق أقامة كاملة.

يشترط تقديم بطاقة الهوية الوطنية العراقية.

الا يكون المتقدم مصابا بأي أمراض مزمنة.

يجب أن يكون التقديم للمشاركة في قرعة الحج لأول مرة.

الأوراق المطلوبة من المقبولين فى حج القرعة.

بعد القبول فى قرعة الحج يتم تقديم بعض الأوراق لأنهاء الاجراءات وهى: