برابط مباشر .. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة 2024 فور الصدور

يزداد اهتمام المواطنين في العراق بمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق, لأنهم يمكنهم الآن الحصول على التفاصيل والأسماء من خلال المنصة الرسمية “مظلتي “والتي توفر الرابط الذي يلزم للاستفسار بسهولة عن أسماء المستفيدين من الدعم، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات المطلوبة عبر الإنترنت بخطوات بسيطة ومن خلال مقالنا التالي نعرف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق تتم عبر منصة “مظلتي”، وللقيام بذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة “مظلتي” عن طريق الدخول إلى الإنترنت.

ثم النقر على خيار “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية” الموجود بشكل واضح على الصفحة الرئيسية.

يجب اختيار المحافظة العراقية التي يتبع لها الشخص المراد الاستفسار عنه.

يجب إدخال الاسم الكامل للشخص الذي ترغب في الاستعلام عنه.

ثم عليك الضغط على زر البحث.

وعندها ستظهر لك قائمة تحتوي على جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية و يمكنك معرفة ما إذا كان الشخص يستفيد من الرعاية الاجتماعية أم لا.

الشروط المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية في العراق

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من الحكومة العراقية، يجب توافر بعض الشروط في المتقدمين، ومن بينها: