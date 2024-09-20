“رابط نتائج عدل AADL”.. خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى بالجزائر

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر من أكثر المواضيع التي تشغل تفكير عدد كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على سكن عدل في المرحلة الأولى، حيث طرحت وزارة السكن والعمران الجزائرية عدد من الوحدات السكنية بمبالغ مناسبة جداً مع محدودي الدخل، ووفرت الوزارة نظام الدفع بالتقسيط وهذا لرفع المعاناة عن المواطنين، وتم التقديم في المرحلة الأولى من البرنامج الإكترونية من خلال منصة عدل وهذا حتى لا يجد المواطنين صعوبة كبيرة في التقديم وبالتزامن مع اقتراب الإعلان عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 للمرحلة الأولى، ونوافيكم الآن كيفية معرفة أسماء المقبولين بالخطوات.

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى

حرصت وزارة السكن والعمران على إتاحة النتائج الكترونياً حتى لا يجد المواطنين صعوبة في معرفة المستفيدين من البرنامج، وهذا من خلال الخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي:

يتم الذهاب إلي وكالة عدل الوطنية.

اختيار برنامج “سكنات عدل 3.

تحديد المرحلة الأولى.

القيام باختيار الولاية المقيم بها المتقدم.

تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على كلمة بحث.

ستظهر أمامك كافة أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن والعمران عن الشروط الخاصة بالتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 والتي جاءت على النحو التالي: