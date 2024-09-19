شيكا السراقة الحرامية 🧛‍♀️🥷.. استقبل الآن تردد قناة وناسة بيبي 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة وناسة الجديد، تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي حيت يتابعها الملايين حول العالم الذين يشاهدون محتوى قناة وناسة وما تقدمه من أغاني مميزة يرغبون في مشاهدتها والاستماع لها كونها واحدة من أهم القنوات التي تقدم محتوى مخصص للأطفال واليوم سوف نأخذكم في جولة للتعرف أكثر على قناة وناسة وأيضا للتعرف على ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة أجمل أغاني الأطفال فتابعونا.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

استطاعت قناة وناسة وفي فترة قصيرة أن تتربع على عرش قنوات الاطفال وتأسر قلوب الصغار بالمحتوى الهادف والمتميز الذي تقدمه القناة والذي يتم من خلاله عرض مجموعة من أغاني الأطفال بشكل ترفيهي مميز ويأتي تردد قناة وناسة على النحو التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة الجديد على العرب سات

تعتبر قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من أهم الأمور التي يبحث عنها أولياء الأمور وذلك ليتمكنوا من ضبط القناة على جهاز الاستقبال حيث تعرض القناة باقة متنوعة من الأغانى المميزة للأطفال ويأتي تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

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تردد قنوات الاطفال نايل سات

يتم على القمر الصناعي نايل سات بث مجموعة من القنوات المتخصصة فى في عرض المحتوى الأطفال ويأتي تردد هذه القنوات على النحو التالي:

تردد قناة بطوط 2024

تعتبر قناة بطوط من القنوات المحببة للأطفال حيث يتم من خلالها عرض مجموعة مختلفة من الأفلام الكرتونية ويأتي ترددها على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

الترجمة,: 11949.

الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

تردد قناة ماجد 2024 عبر النايل سات

من أكثر قنوات الاطفال تفاعلا هي قناة ماجد كونها قناة مختلفة ومميزة تقوم بعرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية والبرامج الترفيهية بشكل ممتع ويتم عرض القناة عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11411.

تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27,500.

الاستقطاب: أفقي.

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تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تقوم قناة توم وجيري بعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية ومنها فيلم توم وجيري الشهير حيث يتم بث القناة على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي: