فرصتــك تفتـح مظـلتـي.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور اعلانها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية Spa.gov

هناك عدد كبير من التساؤلات حول معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث يعتبر هذا البرنامج واحد من أبرز البرامج التي تقوم الحكومة العراقية بتقديمها للمواطنين للعمل على رفع مستوى المعيشة لدى المواطنين المحتاجين والأسر الفقيرة ولذلك فان عدد كبير من الأسر يسعون لكي يقوموا بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية ومعرفة أهم شروط التي قد وضعتها الحكومة وقد أتاحت الوزارة رابط يمكن من خلاله أن يقوم المواطنين بالاستعلام عن اسمائهم عن طريق منصة مظلتي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بالكشف عن مايلي:

لم يتم بعد الاعلان عن اسماء الاشخاص المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024.

قامت الوزارة بالتأكيد على أن عمليات فحص الطلبات والمراجعه ما زالت قيد العمل حيث ان هناك اقبال غير مسبوق من قبل الأسر العراقية في التسجيل من مختلف محافظات العراق.

كلفت الوزارة لجان مختصة تعمل على دراسة دراسة طلبات التسجيل.

وأوضحت الوزارة عن عملية الاعلان عن اسماء الاشخاص المقبولة سوف تتم فور الانتهاء من فحص جميع الطلبات وأخذ جميع الإجراءات اللازمة.

رابط اسماء الرعاية اجتماعيه الوجبه السابعه 2024

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية: